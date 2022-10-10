. Катя Горина лишилась привилегий и переехала в женскую спальню

Вадим Карасев

На Дом-2 завершилась очередная перестановка мебели и далеко не всем она принесла счастье. Как оказалось, одну из топовых участниц было решено переселить в общую спальню. Екатерина Горина теперь лишилась всех своих привилегий и находится на одном уровне с другими участницами.Однако на этом череда несчастий, которые буквально по пятам преследует Горина, не завершилась. На выходных у неё должна была пройти фотосессия, но неожиданно сорвалась. А её экс-муж Артур Николайчук, на зло Кате и всем своим хейтерам наконец-то счастлив. Он даже решил официально представить подписчикам свою новую избранницу, которую зовут Амина. С ней парень чувствует себя по-настоящему счастливым и рассказывает, что она не ущемляет его, как в прошлых отношениях. Эта девушка верит в его перспективность.Может Катя рассчитывает построить новые отношения в обновлённом формате телешоу? Однако в этот раз всё должно быть серьёзно, ведь ведущие больше не станут терпеть фикцию. Интересно, кто займёт освободившуюся комнату Николайчуков? Неужели Барзиковы?