. Катя Горина лишилась привилегий и переехала в женскую спальню
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Катя Горина лишилась привилегий и переехала в женскую спальню

Катя Горина лишилась привилегий и переехала в женскую спальню
Перестановка мебели на телестройке прошла удачно далеко не для всех. В итоге одну из топовых участниц проекта отправили в женскую спальню. Екатерина Горина потеряла привилегии и комфортные условия. На Дом-2 завершилась очередная перестановка мебели и далеко не всем она принесла счастье. Как оказалось, одну из топовых участниц было решено переселить в общую спальню. Екатерина Горина теперь лишилась всех своих привилегий и находится на одном уровне с другими участницами.

Однако на этом череда несчастий, которые буквально по пятам преследует Горина, не завершилась. На выходных у неё должна была пройти фотосессия, но неожиданно сорвалась. А её экс-муж Артур Николайчук, на зло Кате и всем своим хейтерам наконец-то счастлив. Он даже решил официально представить подписчикам свою новую избранницу, которую зовут Амина. С ней парень чувствует себя по-настоящему счастливым и рассказывает, что она не ущемляет его, как в прошлых отношениях. Эта девушка верит в его перспективность.

Может Катя рассчитывает построить новые отношения в обновлённом формате телешоу? Однако в этот раз всё должно быть серьёзно, ведь ведущие больше не станут терпеть фикцию. Интересно, кто займёт освободившуюся комнату Николайчуков? Неужели Барзиковы?
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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