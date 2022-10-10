Вадим Карасев

Ученые из Института физико-химической биологии имени А. Н. Белозерского Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ и Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени В. И. Кулакова впервые установили, что количество стволовых клеток в почках снижается с возрастом. При этом стареющие стволовые клетки постепенно теряют способность к делению, а также устойчивость к повреждающим факторам. Это может приводить к ухудшению работы почек и повышенному риску хронических болезней у пожилых людей. Об исследовании рассказывает пресс-служба Российского научного фонда.

В организме взрослого человека около ста триллионов клеток. Клеточный состав непрерывно меняется: на смену старым клеткам приходят новые. При этом в таких органах, как сердце, кишечник и мышцы, количество клеток поддерживается на относительно постоянном уровне. За это отвечают популяции резидентных, то есть расположенных в самом органе стволовых клеток. Каждая из них делится на две: одна «идет по стопам» материнской и поддерживает пул стволовых клеток, а другая дифференцируется в зрелые клетки, формирующие ткани и органы.

Популяция таких клеток в почках отличается от других клеток в почках наличием белка-маркера — нестина. Авторы исследования использовали трансгенных мышей, в клетках которых нестин синтезируется одновременно с зеленой флуоресцентной меткой, и с ее помощью проследили, сколько резидентных стволовых клеток имели мыши разного возраста — двадцать один день и один год. Результаты гистологического анализа показали, что в препаратах ткани почки старых животных было почти в пять раз меньше клеток с нестином и светящейся меткой, чем в препаратах тканей молодых.

Используя клетки из канальцев почек мышей, исследователи также показали, что скорость их деления в культуре уменьшается при старении. Небольшое количество молодых клеток формирует равномерный слой на дне культурального флакона на третий день, тогда как старые в том же количестве — только на пятый.

Кроме того, оказалось, что культуры клеток из почек старых животных, по сравнению с молодыми, теряют устойчивость к повреждающим факторам. При недостатке кислорода и глюкозы гибель клеток происходила в обеих возрастных группах, но выжившие молодые быстрее восстанавливались после стресса. Под воздействием противоопухолевого препарата цисплатина, негативно влияющего и на здоровые ткани, в культуре старых клеток синтезировались активные формы кислорода, тогда как в культуре молодых клеток этого не происходило. Кроме того, в процессе старения нарушалось функционирование митохондрий, что может влиять на выработку ими энергии.

«Мы планируем разработать соединения, улучшающие восстановление почечной ткани. Исследование таких препаратов будет большим шагом в терапии болезней почек, а также способов поддержания нормальной работы этих органов у пожилых людей», — говорит кандидат биологических наук Надежда Андрианова, научный сотрудник Института физико-химической биологии имени А. Н. Белозерского МГУ.

Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда, опубликованы в журнале International Journal of Molecular Sciences.