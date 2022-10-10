. Королевский биограф Тина Браун заявила, что принц Гарри и Меган Маркл "слишком бедные для Голливуда"
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Королевский биограф Тина Браун заявила, что принц Гарри и Меган Маркл "слишком бедные для Голливуда"

Королевский биограф Тина Браун заявила, что принц Гарри и Меган Маркл "слишком бедные для Голливуда"

Королевский биограф Тина Браун, автор книг "Хроники Дианы" и "Дворцовые документы" и экс-редактор Tatler и Vanity Fair, заявила, что принц Гарри и Меган Маркл "слишком бедные" для Голливуда.

Их особняк в Монтесито с девятью спальнями стоимостью 16 млн долларов, хотя и не является очень скромным, но все же сильно уступает домам их звездных соседей. Например, стоимость поместья их подруги и соседки Опры Уинфри составляет 100 млн долларов. Дом солиста Maroon 5 Адама Ливайна в Монтесито стоит 52 млн долларов, а особняк Кайли Дженнер — 36,5 млн долларов.

Браун отметила, что быть в списке не самых богатых жителей Калифорнии для Меган Маркл может быть неприятно, и пошутила, что самый богатый человек в мире Илон Маск "еще не женат".

Браун также предположила, что мемуары принца Гарри, за которые он получил аванс 40 млн долларов, не увидят свет, поскольку это окончательно рассорит Гарри с родными, трудности в отношениях с которыми начались с откровений принца и его супруги в интервью Опре Уинфри.

Теперь они в безвыходной ситуации. Они забрали эти деньги, Гарри заключил контракт на выход книги, в которой он должен был рассказать все о своей "ужасной жизни" в королевской семье, но теперь он действительно мучается из-за этого, потому что понимает — у него не будет обратного пути, если он это сделает, — сказала она.

Если книга выйдет, я не думаю, что Гарри сможет восстановить отношения с семьей. Поэтому я сразу подумала, что книга не увидит свет. По мнению Браун, мать принца Гарри, принцесса Диана, посоветовала бы своему сыну найти способ вернуться в семью.

Ранее у Гарри и Меган также возник серьезный конфликт с Netflix: после смерти королевы Елизаветы II принц Гарри и Меган Маркл решили внести изменения в документальный сериал о своей жизни и отложить срок выхода. Кинематографисты оказались против изменений в проекте, который снимается уже два года, и настаивают на том, чтобы все было готово уже к декабрю.


Ксения Смирнова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес Новости
По материалам: spletnik.ru

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