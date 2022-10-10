. Кот избавился от улик, когда с ним начал говорить хозяин через камеру
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Кот избавился от улик, когда с ним начал говорить хозяин через камеру

Некоторые коты настолько любят пакостить, что за ними надо приглядывать, даже когда вас нет дома. Именно так и поступил автор видео, который застукал кота за очередной шалостью. Он начал говорить с котом через камеру видеонаблюдения. Пушистый быстро понял, что голос хозяина исходит из этой странной штуки на потолке. Поэтому кот, долго не думая, просто избавился от следящего устройства. Теперь можно спокойно наводить суету, пока никого нет дома.
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По материалам: триникси

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