. Крупное дополнение Rock Band Rivals стало доступно бесплатно на Xbox

Вадим Карасев





Студия Harmonix объявила о приятном бонусе для игроков в Rock Band 4 на приставках Xbox One и Xbox Series X | S. Крупное дополнение Rock Band Rivals стало доступно бесплатно игрокам, его можно забрать прямо сейчас из Microsoft Store. С DLC в игре появляются: 35 новых песен, сетевая игра, режим Rivals, новая кампания и 9 достижений.

Rock Band™ Rivals Expansion

Rock Band Rivals Expansion является обязательным для любого серьезного игрока в Rock Band 4, независимо от того, хотите ли вы присоединиться к онлайн-сообществу или просто хотите улучшить вечеринки с Rock Band.

Перейти в Microsoft Store

Дополнение Rock Band Rivals к игре Rock Band 4 разработчики решили сделать бесплатным к 6-летию игры.

А комплект Rock Band 4 Rivals теперь продается за $39,99.