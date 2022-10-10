. Крупное дополнение Rock Band Rivals стало доступно бесплатно на Xbox
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Крупное дополнение Rock Band Rivals стало доступно бесплатно на Xbox

Крупное дополнение Rock Band Rivals стало доступно бесплатно на Xbox


Студия Harmonix объявила о приятном бонусе для игроков в Rock Band 4 на приставках Xbox One и Xbox Series X | S. Крупное дополнение Rock Band Rivals стало доступно бесплатно игрокам, его можно забрать прямо сейчас из Microsoft Store. С DLC в игре появляются: 35 новых песен, сетевая игра, режим Rivals, новая кампания и 9 достижений.

Rock Band™ Rivals Expansion

Rock Band Rivals Expansion является обязательным для любого серьезного игрока в Rock Band 4, независимо от того, хотите ли вы присоединиться к онлайн-сообществу или просто хотите улучшить вечеринки с Rock Band.
Перейти в Microsoft Store

Дополнение Rock Band Rivals к игре Rock Band 4 разработчики решили сделать бесплатным к 6-летию игры.

А комплект Rock Band 4 Rivals теперь продается за $39,99.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

Последние новости

Крупное дополнение Rock Band Rivals стало доступно бесплатно на Xbox
Крупное дополнение Rock Band Rivals стало доступно бесплатно на Xbox
Собчак прокомментировала слухи о вылете в Стамбул
Собчак прокомментировала слухи о вылете в Стамбул
«Собрал с пола, отвез в больницу»: Евгений Петросян спас жизнь Александру Морозову
«Собрал с пола, отвез в больницу»: Евгений Петросян спас жизнь
Сообщение о ракетном ударе по Крымскому мосту оказалось недостоверным
Сообщение о ракетном ударе по Крымскому мосту оказалось недостоверным
Алла Пугачева нанесла непоправимый ущерб своему бизнесу
Алла Пугачева нанесла непоправимый ущерб своему бизнесу
Домработница Анастасии Макеевой вынесла ее грязное белье напоказ
Домработница Анастасии Макеевой вынесла ее грязное белье напоказ
Владимир Путин высказался о теракте на Крымском мосту
Владимир Путин высказался о теракте на Крымском мосту
Маша Распутина осталась без бриллиантовых сережек
Маша Распутина осталась без бриллиантовых сережек
Антон Шагин дал денег брату - добровольцу
Антон Шагин дал денег брату - добровольцу
Эрдоган упрекнул Запад в неправильной оценке кризиса на Украине
Эрдоган упрекнул Запад в неправильной оценке кризиса на Украине
«Амстердам» с Кристианом Бэйлом и Марго Робби провалился в прокате
«Амстердам» с Кристианом Бэйлом и Марго Робби провалился в прокате
В Евросоюзе отказались комментировать подрыв Крымского моста
В Евросоюзе отказались комментировать подрыв Крымского моста

Топ на сегодня

«Родители выкинули, как ненужную душу»: талант из Луганска с тяжелой судьбой покоряет шоу «Ты супер!»
«Родители выкинули, как ненужную душу»: талант из Луганска с тяжелой
Попавшая в черный список Украины Анна Седокова: «Переезжаю. Полтора месяца жила в гостинице»
Попавшая в черный список Украины Анна Седокова: «Переезжаю. Полтора
Ирина Шейк в винтаже, Майк Тайсон в шубе и пучина кринжа: 11 образов недели по версии редактора моды
Ирина Шейк в винтаже, Майк Тайсон в шубе и пучина кринжа: 11 образов
Глава Челябинской области привез мобилизованным теплые вещи и снаряжение
Глава Челябинской области привез мобилизованным теплые вещи и
Прыжок с парашютом прошел не плану
Прыжок с парашютом прошел не плану

Еще по теме

Deep Rock Galactic получает оптимизацию до Xbox Series X | S с поддержкой 120 FPS
Продажи Deep Rock Galactic превысили 3 миллиона копий
За год аудитория Deep Rock Galactic выросла в 4-5 раз — до 10 миллионов игроков
Официально: файтинг Rivals of Aether 2 находится в разработке