. Ксения Собчак поблагодарила водителя, что умерла не она

Ведущая и журналистка Ксения Собчак высказалась о смертельном ДТП. 9 октября прошлого года Mercedes S500, в котором ехала Ксения Собчак, попал в ДТП. Машина вылетела на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулась с другим автомобилем. Трагедия произошла на 38-километре трассы между Красной Поляной и Адлером. Volkswagen, в лоб которому врезалась машина с телеведущей, отбросило в микроавтобус. В результате ДТП погибла 35-летняя Екатерина Тарасова, сидевшая на пассажирском сиденье. Она скончалась на месте. У женщины остался несовершеннолетний ребенок. В Сети разгорелся скандал, поскольку известная блондинка покинула место ДТП на такси. Пользователи социальных сетей возмущались поведением 40-летней ведущей. Многие говорили, что ей нужно было остаться и узнать, не нужна ли помощь оставшимся. Однако Ксения заверила общественность, на месте находился Кирилл Суханов, директор теледивы. Он вызвал скорую и проверил, требуется ли что-либо пострадавшим.Сегодня, спустя год после мрачного инцидента, Собчак решила отдать дань памяти погибшей пассажирке. В одним из своих Telegram-каналов она выложила пост с сожалениями. «Год со дня аварии в Сочи. Спасибо, что осталась жива. Огромное горе, что ушла Екатерина. Дай Бог, чтобы у всех нас — тех, кто тогда пережил эту аварию, — больше такого испытания в жизни не выпало», — написала она. Пару дней назад суд вынес приговор водителю, который в тот день сидел на рулем Mercedes S500. На финальном заседании Олега Цоя приговорили к двум годам лишения свободы. Срок мужчина будет отбывать в колонии-поселении. Кроме того, ему запретили управлять любыми транспортными средствами в течение трех лет.