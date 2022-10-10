. Ксению Собчак опять подозревают в эмиграции

40-летняя журналистка Ксения Собчак прояснила ситуацию из Израиля. Ксения Собчак вновь оказалась в центре всеобщего внимания из-за ее отъезда из страны. Журналистка в минувшие выходные покинула Россию, а потом поделилась кадрами из Стамбула. Телеведущая рассказала, что остановилась в шикарном отеле, напоминающем лучшие гостиницы Нью-Йорка, и порадовалась теплой погоде. Собчак заверила подписчиков, что у нее очередная рабочая поездка, однако спустя сутки появились панические новости о семье Ксении, которую она якобы забрала с собой, потому что на самом деле возвращаться на родину не планирует. Чтобы пресечь очередные возмутительные сплетни, журналистке пришлось выйти на связь с публикой и показать, где она сейчас находится и чем занимается.«Пишут, что я в каком-то Стамбуле, куда-то лечу поспешно с мамой. Друзья, я снимаю. Видите – камеры и прекрасная группа. Нахожусь в Тель-Авиве и готовлю для вас очередной репортаж. Через два дня возвращаюсь в Москву. К сожалению, командировку за меня никто не сделает», — уточнила телеведущая. Стоит отметить, что последнее время Собчак подозревают в намерении эмигрировать столь же часто, как в беременности, однако журналистка упорно утверждает, что покидать Россию надолго не собирается. Правда, повод для подобных слухов Ксения дала сама, когда в конце февраля внезапно вместе с сыном перебралась в Израиль. Там она пробыла около месяца и, как говорят, успела оформить гражданство на крайний случай. Вскоре телеведущая прилетела в Москву, но теперь многие гадают, надолго ли тут задержится знаменитость, пока ее друзья и коллеги массово переезжают за рубеж.