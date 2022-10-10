. Кто может не ходить в военкомат после получения повестки ?

Что является уважительной причиной, чтобы не ходить по повестке в военкомат. После получения повестки россиянин обязан явиться в военкомат. Однако есть исключения. Рассказываем, по каким причинам гражданин может отказаться от службы и остаться дома. Уважительными причинами, по которым призывник может не явиться в комиссариат, считаются утрата трудоспособности, вызванная заболеванием или увечьем человека, а также тяжелое состояние одного из родственников, либо участие в похоронах. Обойти стороной военкомат можно и в случае препятствия, возникшего в результате обстоятельств непреодолимой силы, которые не зависят от человека, — например, стихийного бедствия. Комиссия может признать важными и иные причины. Правда, необходимо предоставить документальные подтверждения. По окончании действия уважительной причины гражданин обязан незамедлительно явиться в военкомат. «По окончании действия уважительной причины гражданин обязан незамедлительно, без дополнительного вызова (повестки) явиться в военкомат», — уточнятся на правительственном портале. 21 сентября Владимир Путин ввел в России частичную мобилизацию. В первую очередь повестку получают мужчины, служившие в армии — солдаты, рядовые, матросы, сержанты, старшины, прапорщики, мичманы. Также призыву подлежат граждане, находящиеся в запасе, сообщает «Объясняем.рф».