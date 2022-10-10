. Кто заплатил за похороны Бориса Моисеева ?
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Кто заплатил за похороны Бориса Моисеева ?

Кто заплатил за похороны Бориса Моисеева ?
Алла Пугачева не стала давать деньги на похороны певца Бориса Моисеева. 2 октября на Троекуровском кладбище был предан земле Борис Моисеев, скончавшийся в 68 лет после недавнего третьего инсульта. Подсчитано, что шикарная церемония стоила никак не меньше 20 миллионов рублей. Проститься с талантливым исполнителем, танцовщиком и хореографом пришли многие знаменитости. Среди них были замечены Николай Басков, Сергей Пенкин, Сергей Дроботенко, Лолита Милявская, Александр Буйнов, Николай Трубач и Филипп Киркоров. Последний пришел на похороны в черной траурной шляпе и с деньгами, которые передал директору покойного Сергею Гороху чуть ли не у гроба, сообщает НТВ.
Выходит, именно «король российской поп-сцены» взял на себя расходы по организации траурного мероприятия, где один только гроб итальянского производства из красного дерева стоит 230 тысяч рублей. Стоит добавить, что и место на самом престижном погосте столицы стоит немалых денег. Цены начинаются от миллиона и выше.  Хотя Борис Моисеев вполне мог получить право упокоиться на нем в соответствии со своими заслугами и званием Заслуженного артиста России. Ранее выражалась надежда, что похороны своего друга оплатит Алла Пугачева, которая тепло с ним общалась до последних дней. Но певица хоть и отреагировала проникновенным постом в соцсети о «похоронах в своем сердце», сбежала из России за несколько дней до последнего прощания. Что, впрочем, совсем не значит, что она не поучаствовала финансово, просто не стала об этом публично объявлять.  
# Шоу-бизнес Моисеев Боис
По материалам: z-aya

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