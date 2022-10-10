. Лариса Андерсен поведала, что лучше делать с одиннадцатого по тринадцатое число
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Лариса Андерсен поведала, что лучше делать с одиннадцатого по тринадцатое число

Лариса Андерсен поведала, что лучше делать с одиннадцатого по тринадцатое число

Лариса Андерсен поведала, что лучше делать с одиннадцатого по тринадцатое число
Астролог Лариса Андерсен рассказала, что сулит луна в Тельце. Луна в знаке зодиака Телец с 00:03 11-ого по 08:08 13-ого (время московское). ♉Когда Луна гостит у Тельца, мужчины особенно внимательны к женской красоте. В эти дни люди становятся нежнее и любвеобильнее. Минусом является возросшая лень, упрямство и тяга к удовольствиям:  вкусной еде, сладостям, красивым вещам. ✅ Многие дела можно выполнять в эти дни. Период в целом благоприятный, удачен для покупок и финансовых вложений. Время благоприятно для оформления сделок, ценных бумаг. Удачно для долгосрочных дел, денежных вложений, банковских операций, открытия счета, страхования, оформления соц. пакета, кредита, подачи кредитной заявки. Подходит для перехода на новую работу, для покупки недвижимости, переезда и путешествий. А также для общественных дел, проведения презентаций, праздников, дел связанных с модой, дизайном, искусством. Хорошо для творчества, украшения и благоустройства дома, или загородного участка. Хорошо идут дела, связанные с недвижимостью и имущественными вопросами, а также с миром искусства. Это благоприятное время для приёма гостей, укрепления дружеских связей, культурного отдыха, для общения и семейных застолий. ❌ Плохой период для дел, от которых вы ждёте быстрого результата. ❤️ Удачно для свиданий, создания романтической обстановки, совместных ужинов, посещения ресторана, или развлекательного заведения. Подходит для новых знакомств. Телец вызывает напряжение в области шеи, горла. Не рекомендуется проводить операции в области шеи.
# Шоу-бизнес Андерсен Лариса
По материалам: z-aya

Последние новости

Лучшие шутки и мемы из Сети - 10.10.2022 (15 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 10.10.2022 (15 фото)
Переезжает в Европу? Виктория Романец оформляет вид на жительство во Франции
Переезжает в Европу? Виктория Романец оформляет вид на жительство во
Командир «Ахмата» раскрыл потери украинской армии
Командир «Ахмата» раскрыл потери украинской армии
Что такое Xbox Keystone и какая есть информация об этой консоли
Что такое Xbox Keystone и какая есть информация об этой консоли
Новая супруга Павла Прилучного стала обладательницей Тэффи
Новая супруга Павла Прилучного стала обладательницей Тэффи
Евгений Петросян спас спивающегося Морозова
Евгений Петросян спас спивающегося Морозова
Лариса Андерсен поведала, что лучше делать с одиннадцатого по тринадцатое число
Лариса Андерсен поведала, что лучше делать с одиннадцатого по
Иосиф Пригожин признался, что бесит жену Валерию
Иосиф Пригожин признался, что бесит жену Валерию
Екатерина Скулкина показала сына - именинника
Екатерина Скулкина показала сына - именинника
В Германии выросло число компаний-банкротов
В Германии выросло число компаний-банкротов
На площадку хранения отработавшего ядерного топлива на Запорожской АЭС попал снаряд
На площадку хранения отработавшего ядерного топлива на Запорожской
Чистые и свежие: как отстирать кухонные полотенца до состояния новых
Чистые и свежие: как отстирать кухонные полотенца до состояния новых

Топ на сегодня

Ксения Собчак поблагодарила водителя, что умерла не она
Ксения Собчак поблагодарила водителя, что умерла не она
Волонтеры #МЫВМЕСТЕ развернули штаб на месте паромной переправы в Крыму
Волонтеры #МЫВМЕСТЕ развернули штаб на месте паромной переправы в
В даркнете начали торговать документами для «эвакуации» из страны
В даркнете начали торговать документами для «эвакуации» из страны
Стас Пьеха признался, что практически не знает своего 8-летнего сына
Стас Пьеха признался, что практически не знает своего 8-летнего сына
Депутат Госдумы потребовал от авиакомпаний печатать билеты на русском языке
Депутат Госдумы потребовал от авиакомпаний печатать билеты на русском

Еще по теме

Лариса Андерсен рассказала, чем грозят 21 июля и 22 лунные сутки
Лариса Андерсен рассказала, чего ждать от Луны в Тельце 2022
Лариса Андерсен рассказала, что грядут неудачные дни для всех дел 2022
Лариса Андерсен рассказала, что нас ждет с 9-ого до одиннадцатого 2022