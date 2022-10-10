. Лера Кудрявцева рассказала о мести за Крымский мост
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Лера Кудрявцева рассказала о мести за Крымский мост

Лера Кудрявцева рассказала о мести за Крымский мост
Ведущая Лера Кудрявцева уверена в победе России. Политика не обходит стороной и многих наших звезд, которые искренне переживают за свою страну. К примеру, телеведущая Лера Кудрявцева высказалась о вчерашнем подрыве Крымского моста, подчеркнув, что общественности не стоит паниковать раньше времени. Утром 8 октября было подорван Крымский мост, по данному делу ведется расследование. Не исключено, что за диверсией стоят украинские спецслужбы. А пока жители России переживают по этому поводу и очень надеются на скорейшее наказание виновных в ЧП.
«Теперь про Крымский мост. Почитала комментарии в соцсети. И вы почитайте. Ничего нового — украинцы ненавидят и так далее. Многие говорят, мол, их можно понять, да и я понимала, поэтому не комментировала. Но иногда даже у меня забрало падает. Но нет. Украина радуется и ликует. Москва, «Северный поток», Крымский мост. Россия возмущена и хочет мести, все орут: «Давайте разнесем все там». Стоп. Вы не думали, что «Северный поток», мост — это не поражение, а агония?! За всеми этими провокациями есть лишь желание Запада, чтобы руководство РФ совершило ошибку. Мост? Да, неприятно. Но стратегически ни на что не влияет. Хватит истерить, мол, все пропало. Россия победит с мостом или без него. Крыса может покусать, но не убить. Доброй ночи», — порассуждала по этому поводу 51-летняя Кудрявцева в личном блоге. К слову, Лера считает себя патриотом и надеется на то, что у России все сложится. В случае чего телеведущая готова встать на защиту Родины.
# Шоу-бизнес Кудрявцева Лера
По материалам: z-aya

Последние новости

В Китае спрогнозировали крах американской гегемонии
В Китае спрогнозировали крах американской гегемонии
Стас Садальский показал красавицу-блондинку, которая хозяйничает в его доме
Стас Садальский показал красавицу-блондинку, которая хозяйничает в
Анфиса Чехова живет за счет богатого ухажера
Анфиса Чехова живет за счет богатого ухажера
Лера Кудрявцева рассказала о мести за Крымский мост
Лера Кудрявцева рассказала о мести за Крымский мост
Домработница Бориса Моисеева рассказала о его смерти
Домработница Бориса Моисеева рассказала о его смерти
Дмитрий Певцов забрал 15-летнего сына из кадетского училища
Дмитрий Певцов забрал 15-летнего сына из кадетского училища
Кот избавился от улик, когда с ним начал говорить хозяин через камеру
Кот избавился от улик, когда с ним начал говорить хозяин через камеру
Звезда сериала "След" отправился на фронт, став бойцом Народной милиции ДНР
Звезда сериала "След" отправился на фронт, став бойцом
Эдита Пьеха устала от своих дней рождения
Эдита Пьеха устала от своих дней рождения
Кто заплатил за похороны Бориса Моисеева ?
Кто заплатил за похороны Бориса Моисеева ?
Анна Седокова обнажилась до невозможности
Анна Седокова обнажилась до невозможности
Виктория Боня в три раза увеличила себе губы во время восхождения
Виктория Боня в три раза увеличила себе губы во время восхождения

Топ на сегодня

Ритуалы и обряды на мощное Полнолуние Охотника 9 октября 2022 года
Ритуалы и обряды на мощное Полнолуние Охотника 9 октября 2022 года
Новости Game Pass за 1-8 октября: что добавили, анонсировали, скоро удалят и многое другое
Новости Game Pass за 1-8 октября: что добавили, анонсировали, скоро
Разин: «Я обратился к президенту РФ, чтобы смерть Юры Шатунова расследовали как убийство. И получил ответ»
Разин: «Я обратился к президенту РФ, чтобы смерть Юры Шатунова
«Выйти замуж за актера – было страшным сном»: Алеса Качер о браке с Вахтангом Беридзе и воспитании сына
«Выйти замуж за актера – было страшным сном»: Алеса Качер о браке с
Удивительные находки археологов и ученых (16 фото)
Удивительные находки археологов и ученых (16 фото)

Еще по теме

Опубликовано видео со стройки Крымского моста
Строители Крымского моста обзавелись гимном «Я забиваю»
Лера Кудрявцева едва не взорвалась на крымском мосту
Крымский мост появился на картах Google и Яндекс