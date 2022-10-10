. Лера Кудрявцева рассказала о мести за Крымский мост

Ведущая Лера Кудрявцева уверена в победе России. Политика не обходит стороной и многих наших звезд, которые искренне переживают за свою страну. К примеру, телеведущая Лера Кудрявцева высказалась о вчерашнем подрыве Крымского моста, подчеркнув, что общественности не стоит паниковать раньше времени. Утром 8 октября было подорван Крымский мост, по данному делу ведется расследование. Не исключено, что за диверсией стоят украинские спецслужбы. А пока жители России переживают по этому поводу и очень надеются на скорейшее наказание виновных в ЧП.«Теперь про Крымский мост. Почитала комментарии в соцсети. И вы почитайте. Ничего нового — украинцы ненавидят и так далее. Многие говорят, мол, их можно понять, да и я понимала, поэтому не комментировала. Но иногда даже у меня забрало падает. Но нет. Украина радуется и ликует. Москва, «Северный поток», Крымский мост. Россия возмущена и хочет мести, все орут: «Давайте разнесем все там». Стоп. Вы не думали, что «Северный поток», мост — это не поражение, а агония?! За всеми этими провокациями есть лишь желание Запада, чтобы руководство РФ совершило ошибку. Мост? Да, неприятно. Но стратегически ни на что не влияет. Хватит истерить, мол, все пропало. Россия победит с мостом или без него. Крыса может покусать, но не убить. Доброй ночи», — порассуждала по этому поводу 51-летняя Кудрявцева в личном блоге. К слову, Лера считает себя патриотом и надеется на то, что у России все сложится. В случае чего телеведущая готова встать на защиту Родины.