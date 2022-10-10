. Лина Хиди тайно вышла замуж. На свадьбе были замечены Софи Тернер, Питер Динклэйдж и Эмилия Кларк

Вадим Карасев

Актриса Лина Хиди, наиболее известная по роли королевы Серсеи в сериале "Игра престолов", тайно вышла замуж за своего возлюбленного Марка Менчаку, который известен по роли в сериале "Озарк". Подробности о церемонии сообщило издание Daily Mail.





Марк Менчака

Свадьба пары состоялась в Италии, а среди гостей были замечены коллеги Хиди по сериалу "Игра престолов": Питер Динклэйдж, Эмилия Кларк, Конлет Хилл, Софи Тернер со своим мужем, музыкантом Джо Джонасом, и не только.

В соцсетях уже появились первые фотографии с торжества.





Софи Тернер и гость свадьбыСофи Тернер, Джо Джонас и гости вечеринкиПитер Динклэйдж и Конлет Хилл

О романе знаменитостей стало известно в 2020 году. К своему возлюбленному Хиди даже переехала из Великобритании в США.

Этот брак для актрисы стал третьим. Первым супругом Хиди стал Питер Логрэн, за которого она вышла замуж в 2007 году. От него актриса родила сына Вилли. В 2018 году Лина Хиди вышла замуж за Дэна Кадана, у них есть общая дочь Тедди. В 2019 году они развелись.

Хиди также встречалась с коллегой по "Игре престолов" Джеромом Флинном (Бронн Черноводный), а также ходили слухи о ее романе с Педро Паскалем (Оберин Мартелл). Сами актеры эту информацию опровергали.

Для Менчаки этот брак стал первым.

Ксения Смирнова