. Лунный день сегодня 10 октября 2022 года

Вадим Карасев

Лунная энергетика каждый день меняется, поэтому чтобы провести этот день успешно, стоит прислушаться к рекомендациям астрологов. Их советы помогут избежать неприятностей и привлечь в жизнь удачу в этот понедельник.

Стоит отметить, что сегодняшний день является одним из самых позитивных в октябре. Все из-за того, что сегодня максимум потока Дракониды, а также зеркальная дата. Многим из нас удастся сегодня исполнить свои мечты и достичь целей в делах, любви, работе. Чтобы исполнить мечты еще быстрее, можно воспользоваться мощным обрядом «свитой желаний».

Фаза Луны: наступает 15 лунный день. Сегодня первый день после Полнолуния. Луна убывает, но полна сил и энергии, поэтому ее пребывание в Овне будет не самым приятным положением, но ночное светило не будет мешать строить свою жизнь так, как нужно нам самим.

Магнитные бури 10 октября: магнитной бури сегодня не ожидается.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

сдержанность;целеустремленность;обучение;своевременный отдых;творчество;шопинг.переутомление;стрессовые ситуации;неоправданный риск.

В этот понедельник домашнюю рутину можно отложить и лишь немного убраться. Активная работа по дому не приведет к переутомлению, но может стать пустой тратой времени и сил для тех, кто заниматься подобными делами не хочет. Под влиянием Овна можно приступать к ремонту или делать перестановку мебели. Тем, кто испытывает прилив сил из-за благоприятных событий этого дня, стоит обратить внимание на занятия спортом. Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru советуют проявить физическую активность. Это благотворно скажется на восстановлении тонуса всего организма.

Одежда и талисманы удачи на этот понедельник

Одежду лучше подбирать по настроению. Главное, чтобы она не сковывала движения и была комфортной. Приглушенные цвета помогут сдержать эмоции. Предпочтительные цвета сегодня — зеленый, голубой, кремовый. Они будут успокаивать Луну в Овне и дарить эмоциональную стабильность.

Максимально полезными станут магические свойства платины. Украшения из данного металла помогут вам избавиться от бушующих эмоций и не поддаваться на провокации окружающих. Защититься от дурного влияния вам помогут обереги стихии Огня: алмаз, кунцит.

Финансы и работа 10 октября

В эти сутки активная работа принесет успех, особенно если следовать голосу разума и логики. Под влиянием Меркурия в Весах можно будет заниматься обучением и сбором информации, однако необходимо чередовать дела перерывами, чтобы исключить переутомление и перепады настроения.





Что касается финансов, то сегодня не стоит доверять свои сбережения малознакомым людям и идти на неоправданный риск. Это поможет избежать потерь. Полезными будут самые разные покупки. Можно тратить средства на преображение образа, покупку новой одежды, а можно потратиться на покупку новой мебели.

Любовь и общение в 15 лунный день

Этот понедельник — удачное время для новых знакомств, романтики. Именно поэтому астрологи советуют сегодня не сидеть без дела, а почаще общаться с людьми. Тем, кто способен контролировать эмоции, можно смело отправляться на свидания или устраивать деловые переговоры.

Семейным парам астрологи рекомендуют взять перерыв от дел, чтобы отвлечься от бытовой рутины. Вечером лучше вместе сходить куда-нибудь развеяться. Позитивные эмоции во время прогулки или посещения какого-то приятного места помогут справиться с чувством апатии и поднимут настроение.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Негативный настрой в эти сутки способен спутать всем карты, поэтому с самого утра важно поддерживать хорошее настроение. Начинать день лучше всего с приятных дел. Это повысит вашу уверенность в себе и поможет провести день с пользой. Здоровью в эти сутки ничего не угрожает.

Старайтесь почаще гулять, чтобы бороться с недомоганием. Залогом успеха будет хорошее настроение и решительный настрой на победу. Позитивное мышление поможет без труда привлечь в жизнь нужные события и хороших людей, а доброжелательное отношение к окружающим станет причиной максимально продуктивного общения.