Вадим Карасев

«Ведомости»: магазины «Иль де ботэ» возобновят работу в России 10 октября

Магазины российской сети парфюмерии и косметики «Иль де ботэ» возобновят работу в России 10 октября. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источник.

Отмечается, что торговые точки откроются на месте магазинов бренда Sephora. Информацию также подтвердил представитель «Иль де ботэ». По его словам, флагманский магазин Sephora в торговом центре «Авиапарк» уже сменил вывеску. Ребрендинг остальных точек завершится до января следующего года.

Ранее сообщалось, что французская сеть Sephora, принадлежащая холдингу LVMH, продаст свои бутики в России. 88 магазинов под брендом «Иль де Ботэ» будут переданы локальному генеральному директору.

Sephora вышла на российский рынок после приобретения марки «Иль де Ботэ» в ноябре 2016 года. Французская компания стала обладательницей полного пакета акций.