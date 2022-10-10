. Магазины косметики убрали с полок товары Lamel из-за заявлений компании о теракте на Крымском мосту

Вадим Карасев

Магазины косметики в России вывели из своего ассортимента товары британского бренда Lamel, основанного украинкой Натальей Яроменко, из-за высказываний компании об украинской диверсии на Крымском мосту в соцсетях.

9 октября на страницах бренда в соцсети появился пост с "огненным" макияжем. В публикации день взрывов на Крымском мосту назвали праздничным "днем хлопка". Российские магазины незамедлительно отреагировали на такой выпад, отказавшись от продажи товаров бренда. Теперь Lamel не найти, например, в сети "Золотое яблоко" - ни в магазинах, ни для онлайн-заказа.

"Да, все верно. Товары Lamel и на сайте и в магазинах "Золотого Яблока" больше не продаются".

Такая же ситуация и в "Рив Гош". В сети уточнили, что весь ассортимент бренда был снят с полок в течение одного дня. Не доступна эта продукция и в "Л’Этуаль". Более того, официальный сайт Lamel больше на территории России не работает.

В то же время продукция компании пока доступна для заказа на маркетплейсах Ozon, "Яндекс.Маркет" и Wildberries.

8 октября на Крымском мосту прогремел мощный взрыв. Был подорван грузовик, следовавший со стороны Таманского полуострова. Это вызвало возгорание топлива в семи цистернах состава, проходившего по железнодорожной части моста, и обрушение двух пролетов автомобильной части. В результате теракта погибли три человека. Ответственность за взрыв взять на себя украинские власти.