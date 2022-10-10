. Мария Шукшина рассказала, как растет ее внук от Фреи Зильбер

Актриса Мария Шукшина призналась, что навещает внука два раза в неделю и не хочет, чтобы он стал актером. Вся страна помнит, как в студии «Прямого эфира» звездная семья Шукшиных выясняла отношения со своей непризнанной невесткой Фрейей Зильбер. Этот скандал длился почти два года, Фрейя жаловалась, что ее бывший жених Макар Касаткин избегает ее и не интересуется судьбой малыша. Потом Макар написал заявление в органы опеки, сказал, что хочет быть вписанным в свидетельство о рождении сына и забрать его у матери – мол, та не справляется со своими обязанностями. Но в итоге в 2020 году горе-невестка сама неожиданно пришла в дом к Шукшиной и попросила забрать Марка. О том, как сегодня растет мальчик, Мария Шукшина рассказала на премьере фильма Антона Богданова «Иван Семенов – школьный переполох», где сыграла роль бабушки.«4-летний внук Марк – очень умный мальчик, хорошо соображает, ловит каждое слово, даже когда я просто болтаю по телефону, и повторяет его, – цитирует Шукшину Dni.ru. – Он очень вдумчиво смотрит кино и вообще отличается от всех моих детей и внуков какой-то особой сообразительностью. А я, в свою очередь, учу его, что правильно, а что – неправильно, что полезно, а что - вредно. Просто у современных детей немного сбиты ориентиры, потому что в школе нет воспитания, и им надо на них указывать». При этом Шукшина общается с ним часто: «Он живет с папой, я его вижу пару дней в неделю, в основном, на выходных. Когда есть возможность, даже сама за ним езжу и мы куда-то выбираемся вместе, например, на дачу или гулять в парке, кататься с горки». Но вот видеть внука актером Шукшина не хотела бы. «Раньше, в молодости папы и мамы, профессия актера была недосягаемой – в киосках продавались открыточки со знаменитостями. И никто не залезал к ним в постель, не подглядывал в замочную скважину. А сейчас эта профессия в основном связана с "желтой" прессой. И деньги на твоей популярности и известности зарабатывают даже родственники. Вот поэтому актеры в основном оберегают от этой профессии своих детей, стараются их в это не вовлекать», – пояснила актриса.