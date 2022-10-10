. Мария Шукшина рассказала, как растет ее внук от Фреи Зильбер
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Мария Шукшина рассказала, как растет ее внук от Фреи Зильбер

Мария Шукшина рассказала, как растет ее внук от Фреи Зильбер
Актриса Мария Шукшина призналась, что навещает внука два раза в неделю и не хочет, чтобы он стал актером. Вся страна помнит, как в студии «Прямого эфира» звездная семья Шукшиных выясняла отношения со своей непризнанной невесткой Фрейей Зильбер. Этот скандал длился почти два года, Фрейя жаловалась, что ее бывший жених Макар Касаткин избегает ее и не интересуется судьбой малыша. Потом Макар написал заявление в органы опеки, сказал, что хочет быть вписанным в свидетельство о рождении сына и забрать его у матери – мол, та не справляется со своими обязанностями. Но в итоге в 2020 году горе-невестка сама неожиданно пришла в дом к Шукшиной и попросила забрать Марка. О том, как сегодня растет мальчик, Мария Шукшина рассказала на премьере фильма Антона Богданова «Иван Семенов – школьный переполох», где сыграла роль бабушки.
«4-летний внук Марк – очень умный мальчик, хорошо соображает, ловит каждое слово, даже когда я просто болтаю по телефону, и повторяет его, – цитирует Шукшину Dni.ru. – Он очень вдумчиво смотрит кино и вообще отличается от всех моих детей и внуков какой-то особой сообразительностью. А я, в свою очередь, учу его, что правильно, а что – неправильно, что полезно, а что - вредно. Просто у современных детей немного сбиты ориентиры, потому что в школе нет воспитания, и им надо на них указывать». При этом Шукшина общается с ним часто: «Он живет с папой, я его вижу пару дней в неделю, в основном, на выходных. Когда есть возможность, даже сама за ним езжу и мы куда-то выбираемся вместе, например, на дачу или гулять в парке, кататься с горки». Но вот видеть внука актером Шукшина не хотела бы. «Раньше, в молодости папы и мамы, профессия актера была недосягаемой – в киосках продавались открыточки со знаменитостями. И никто не залезал к ним в постель, не подглядывал в замочную скважину. А сейчас эта профессия в основном связана с "желтой" прессой. И деньги на твоей популярности и известности зарабатывают даже родственники. Вот поэтому актеры в основном оберегают от этой профессии своих детей, стараются их в это не вовлекать», – пояснила актриса.
# Шоу-бизнес Шукшина Мария
По материалам: z-aya

Последние новости

В Германии выросло число компаний-банкротов
В Германии выросло число компаний-банкротов
На площадку хранения отработавшего ядерного топлива на Запорожской АЭС попал снаряд
На площадку хранения отработавшего ядерного топлива на Запорожской
Чистые и свежие: как отстирать кухонные полотенца до состояния новых
Чистые и свежие: как отстирать кухонные полотенца до состояния новых
Певица Ариана выходит замуж, а 15-летняя Худякова пришла на выпускной в откровенном платье. Соцсети звезд
Певица Ариана выходит замуж, а 15-летняя Худякова пришла на выпускной
Глава Крыма прокомментировал ракетные удары по Украине
Глава Крыма прокомментировал ракетные удары по Украине
"Это коммерческий проект": поэт раскрыл, сколько миллионов получает Shaman за выступление
"Это коммерческий проект": поэт раскрыл, сколько миллионов
Василиса Володина рассказала, чего не стоит делать в ближайшие дни
Василиса Володина рассказала, чего не стоит делать в ближайшие дни
Мария Шукшина рассказала, как растет ее внук от Фреи Зильбер
Мария Шукшина рассказала, как растет ее внук от Фреи Зильбер
Певица Нюша запечатлела 9-месячного сына на прогулке
Певица Нюша запечатлела 9-месячного сына на прогулке
Ксению Собчак опять подозревают в эмиграции
Ксению Собчак опять подозревают в эмиграции
Владимир Соловьев высказался по поводу замка Пугачевой
Владимир Соловьев высказался по поводу замка Пугачевой
Ветеран осудил Байдена за поддержку Зеленского
Ветеран осудил Байдена за поддержку Зеленского

Топ на сегодня

«Родители выкинули, как ненужную душу»: талант из Луганска с тяжелой судьбой покоряет шоу «Ты супер!»
«Родители выкинули, как ненужную душу»: талант из Луганска с тяжелой
Ксения Собчак поблагодарила водителя, что умерла не она
Ксения Собчак поблагодарила водителя, что умерла не она
Волонтеры #МЫВМЕСТЕ развернули штаб на месте паромной переправы в Крыму
Волонтеры #МЫВМЕСТЕ развернули штаб на месте паромной переправы в
В даркнете начали торговать документами для «эвакуации» из страны
В даркнете начали торговать документами для «эвакуации» из страны
Стас Пьеха признался, что практически не знает своего 8-летнего сына
Стас Пьеха признался, что практически не знает своего 8-летнего сына

Еще по теме

Младший внук Марии Шукшиной, как оказалось, живет не с родителями, а с няней
Прямой эфир - Андрей Малахов, Беременная невестка Марии Шукшиной (07.12.2017)
Мария Шукшина крестила внука
Стали известны грязные детали прошлого избранницы сына Марии Шукшиной