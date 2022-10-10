. Маша Распутина осталась без бриллиантовых сережек

58-летняя певица Маша Распутина рассказала, кто ее обворовал. Артистка самостоятельно занимается подбором домашнего персонала. Маша старается нанимать людей, которые подходят ей по энергетике. По словам Распутиной, часто люди не сразу проявляют свой характер. Они могут оказаться мошенниками. «Раньше, когда камер не было, конечно, много чего воровали. У меня украли бриллиантовые сережки и кольцо. И украла именно горничная. У меня сразу сработала интуиция, и решили просто проверить. У мужа есть связи в правоохранительных органах. Приехали проверить, сказали ей: «Давай выкладывай». И она выложила», — рассказала Распутина. Исполнительница хита «Роза чайная» не стала обращаться в полицию официально. «Ей ничего не было. Я всё простила и сказала: «Я тебя видеть больше не хочу»», — разоткровенничалась артистка. Маша очень щепетильно относится к личным вещам и не позволяет трогать их даже близким родственникам. Певица запретила дочери использовать свой гардероб.«Иногда примеряла что-то раньше, когда была поменьше. Единственное, что может взять Маша, – это мои сумки дорогие. Иногда я давала, иногда она сама брала. Но за это я ее журила», — пояснила поп-дива. 21-летняя Мария Захарова переняла от мамы любовь к откровенным нарядам. Студентка МГИМО часто устраивает пикантные фотосессии. У девушки сложные отношения с родственниками. Мария утверждала, что ее домогался сводный брат. Семейный скандал расстроил Распутину. Артистка подорвала свое здоровье из-за переживаний. Звезда шоу «Аватар» разоткровенничалась о еще одном строгом правиле, которое действует в ее доме. Распутина держит отдельную пару тапочек для каждой комнаты своего огромного особняка. Артистка призналась, что к этому ее приучила мама. «Это бзик. На кухню я захожу в одних тапочках, в фойе я хожу в других тапочках, на второй этаж я иду в других, а в спальню я захожу еще в других. Тогда много тапочек не было, но, когда у меня появились деньги, я себе много тапочек купила. Я психологу задавала вопрос, почему у меня такой бзик с тапочками. Она улыбнулась и сказала, что у меня такое состояние, я так отношусь к чистоте. Если я буду ходить в одних и тех же тапочках на первом и втором этаже своего дома, мне будет стыдно», — заявила Маша в эфире ток-шоу «Звезды сошлись».