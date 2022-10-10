. Маша Распутина поскандалила во время съемок шоу

58-летняя певица Маша Распутина была в шоке от условий работы. Еще недавно артистка сама принимала участие в проекте, она скрывалась в амплуа Белоснежки. А теперь поп-звезда сама пытается отгадать, кто прячется за масками фантастических персонажей. Участие в проекте далось Маше непросто: она и подумать не могла, что столкнется с такими трудностями. Звезде предстояло скрыть свой тембр голоса, а кроме этого, она должна была выступать в чем-то наподобие гидрокостюма. «Съемки были в августе: на улице жара страшная, 30 градусов! В результаты ты вмиг становишься весь потный, костюм к тебе прилипает. И после съемок ты вынужден просто отдирать его от себя вместе с кожей. А потом к тебе присоединяют еще миллион датчиков», — пояснила Распутина.Она не удержалась и устроила скандал, когда в первый раз к ней подбежали человек 10 инженеров. «Я не поняла, почему они ко мне все ринулись. Говорю: «А ну отойдите быстро от меня!». Они же эти датчики крепят по всему телу: и на руки, и на ноги, и на ягодицы. А потом еще 20-килограммовую дуру на голову надевают. Я была просто в шоке», — отметила исполнительница хита «Роза чайная». Для участия в таком проекте потребовалась серьезная физическая подготовка. Однако Маша порадовалась, когда покинула шоу. «Честно говоря, я рада, что меня быстро рассекретили. Потому что всё это терпеть было просто невозможно!» — резюмировала артистка в беседе с «МК».