. На площадку хранения отработавшего ядерного топлива на Запорожской АЭС попал снаряд
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На площадку хранения отработавшего ядерного топлива на Запорожской АЭС попал снаряд

Попадание снаряда, выпущенного украинскими военными, зафиксировано в 12 метрах от площадки сухого хранения отработавшего ядерного топлива на Запорожской АЭС. Об этом сообщил 10 октября глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов во время стрима «Антонимы с Антоном Красовским» в Rutube.

Расположенная в городе Энергодаре Запорожская АЭС регулярно подвергается обстрелам после перехода большей части Запорожской области в ходе спецоперации под контроль российских военных. Восьмого октября ЗАЭС полностью отключилась от энергосистемы Украины после повреждения в ходе очередного обстрела ВСУ последней еще работающий линии электропередачи. После этого АЭС автоматически перешла на работу дизель-генераторов.

По словам Рогова, на площадке сухого хранения отработавшего ядерного топлива (СХОЯТ) находятся 4 тысячи топливных элементов в 174 контейнерах, при этом площадка систематически обстреливается украинскими вооруженными силами.

Ближайшее попадание снаряда, выпущенного украинскими силовиками по площадке СХОЯТ, зафиксировали в 12 метрах от контейнера, приводит ТАСС слова Рогова. 

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По материалам: pnp.ru

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