. Народные приметы и суеверия о том, к чему приводит разбитое стекло

Издавна считается, что разбитое стекло – это очень дурной знак. Хотя иногда бывает так, что расколовшийся стеклянный предмет оказывается хорошей приметой. Однако трактовка данного явления будет разной, все зависит от ситуации и от того, как именно это произошло.

Что означает стекло, которое разбилось

Целая поверхность стекла считается символом спокойствия и мира. Даже мелкие сколы и царапинки означают, что спокойствие в доме нарушено, поэтому можно готовиться к неприятностям.

Если гость, пришедший к вам в дом, разбил что-то стеклянное, он не слишком хорошо настроен по отношению к вам. Поддерживая общение в будущем, будьте всегда внимательны, ведь человек запросто может вам навредить. Если ребенок что-то разбил, ничего страшного для него нет. Однако это сулит проблемы и неприятности его родителям в будущем.





Иногда стекло может биться с помощью домашних питомцев. Коты и собаки отлично ощущают перемены в домашней энергетике, поэтому они могут нарочно это сделать. Таким способом они дают понять людям, что что-то не так: вполне вероятно, что в побитом предмете собралась негативная энергетика, поэтому пес или кот поспешил от нее избавиться.

Бывает так, что животное пытается взять весь негатив на себя. Если пес разбил стеклянную вазу в попытке вас защитить, значит, весь негатив он забрал себе. Поэтому внимательно следите за ним: не происходит ли с питомцем что-то неладное.

Что будет, если разбить стеклянный предмет

Дурной приметой, считается разбить стеклянный предмет об пол: будьте внимательны в будущем, остерегайтесь неприятностей. Важно собрать все осколки разбитой вещи. Чем больше мелких стекляшек вы оставите на полу, тем больше ожидается неприятностей. Если вы вещь не уронили, а повредили, навалившись всем телом, проверьте здоровье: вполне вероятно, что у вас есть какие-то болезни.





Если стекло лопнуло само, без постороннего вмешательства, значит, оно не смогло выдержать напора негативной энергии. Это может быть нестабильность в отношениях между членами семьи, проблемы с самочувствием или материальные сложности в ближайшем будущем.

Есть еще одна трактовка относительно самостоятельно треснувшего стекла. Считается, что негативная энергия собралась в нем большим сгустком. Стекло не выдержало и само лопнуло. Кроме того, оно могло повредиться из-за ветра или резкого перепада температуры. И не всегда тут будет какой-то подтекст.

Разбитое стекло от дверцы шкафа толкуют достаточно противоречиво. С одной стороны, такая ситуация может сулить проблемы и беды в будущем. Вероятно, в семье будет больше скандалов и ссор. Однако осколки могут стать предвестниками хороших перемен.

К чему разбилось окно

Треснутое окно означает разрушение защиты от негативной энергии, которая пробирается в дом с улицы. Это может отрицательным образом повлиять на всю жизнь обитателей жилья и привести к ухудшению материального состояния. Часто после того, как трескается окно, страдают отношения жителей дома.





Если окно треснуло снаружи, это из-за отрицательной энергии, которая пробирается с улицы. Трещина с внутренней стороны означает, что напасти начнутся изнутри дома. Это могут быть семейные проблемы, финансовые трудности.

Если стекло разбилось в машине и произошло это из-за камня, отлетевшего из-под колес другой машины, это предупреждение о приближающейся беде на дороге. Езжайте осторожнее, а лучше по возможности вовсе пересесть на общественный транспорт.