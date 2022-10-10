. Народные приметы и суеверия о том, к чему приводит разбитое стекло
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Народные приметы и суеверия о том, к чему приводит разбитое стекло

Народные приметы и суеверия о том, к чему приводит разбитое стекло

Народные приметы и суеверия о том, к чему приводит разбитое стекло

Издавна считается, что разбитое стекло – это очень дурной знак. Хотя иногда бывает так, что расколовшийся стеклянный предмет оказывается хорошей приметой. Однако трактовка данного явления будет разной, все зависит от ситуации и от того, как именно это произошло.

Что означает стекло, которое разбилось

Целая поверхность стекла считается символом спокойствия и мира. Даже мелкие сколы и царапинки означают, что спокойствие в доме нарушено, поэтому можно готовиться к неприятностям.

Если гость, пришедший к вам в дом, разбил что-то стеклянное, он не слишком хорошо настроен по отношению к вам. Поддерживая общение в будущем, будьте всегда внимательны, ведь человек запросто может вам навредить. Если ребенок что-то разбил, ничего страшного для него нет. Однако это сулит проблемы и неприятности его родителям в будущем.


Иногда стекло может биться с помощью домашних питомцев. Коты и собаки отлично ощущают перемены в домашней энергетике, поэтому они могут нарочно это сделать. Таким способом они дают понять людям, что что-то не так: вполне вероятно, что в побитом предмете собралась негативная энергетика, поэтому пес или кот поспешил от нее избавиться.

Бывает так, что животное пытается взять весь негатив на себя. Если пес разбил стеклянную вазу в попытке вас защитить, значит, весь негатив он забрал себе. Поэтому внимательно следите за ним: не происходит ли с питомцем что-то неладное.

Что будет, если разбить стеклянный предмет

Дурной приметой, считается разбить стеклянный предмет об пол: будьте внимательны в будущем, остерегайтесь неприятностей. Важно собрать все осколки разбитой вещи. Чем больше мелких стекляшек вы оставите на полу, тем больше ожидается неприятностей. Если вы вещь не уронили, а повредили, навалившись всем телом, проверьте здоровье: вполне вероятно, что у вас есть какие-то болезни.


Если стекло лопнуло само, без постороннего вмешательства, значит, оно не смогло выдержать напора негативной энергии. Это может быть нестабильность в отношениях между членами семьи, проблемы с самочувствием или материальные сложности в ближайшем будущем.

Есть еще одна трактовка относительно самостоятельно треснувшего стекла. Считается, что негативная энергия собралась в нем большим сгустком. Стекло не выдержало и само лопнуло. Кроме того, оно могло повредиться из-за ветра или резкого перепада температуры. И не всегда тут будет какой-то подтекст.

Разбитое стекло от дверцы шкафа толкуют достаточно противоречиво. С одной стороны, такая ситуация может сулить проблемы и беды в будущем. Вероятно, в семье будет больше скандалов и ссор. Однако осколки могут стать предвестниками хороших перемен.

К чему разбилось окно

Треснутое окно означает разрушение защиты от негативной энергии, которая пробирается в дом с улицы. Это может отрицательным образом повлиять на всю жизнь обитателей жилья и привести к ухудшению материального состояния. Часто после того, как трескается окно, страдают отношения жителей дома.


Если окно треснуло снаружи, это из-за отрицательной энергии, которая пробирается с улицы. Трещина с внутренней стороны означает, что напасти начнутся изнутри дома. Это могут быть семейные проблемы, финансовые трудности.

Если стекло разбилось в машине и произошло это из-за камня, отлетевшего из-под колес другой машины, это предупреждение о приближающейся беде на дороге. Езжайте осторожнее, а лучше по возможности вовсе пересесть на общественный транспорт.

# Общество Приметы
По материалам: rsute

Последние новости

США осудили российские ракетные удары по Украине
США осудили российские ракетные удары по Украине
Стала известна реакция Филиппа Киркорова на обвинения Бориса Корчевникова в богохульстве
Стала известна реакция Филиппа Киркорова на обвинения Бориса
Народные приметы и суеверия о том, к чему приводит разбитое стекло
Народные приметы и суеверия о том, к чему приводит разбитое стекло
Маленькое исчадие ада
Маленькое исчадие ада
Российские компании пожаловались на подорожание доставки из-за санкций
Российские компании пожаловались на подорожание доставки из-за санкций
Филипп Киркоров решил кардинально сменить имидж
Филипп Киркоров решил кардинально сменить имидж
Никита Пресняков заменен другим актером в спектакле Губернского театра
Никита Пресняков заменен другим актером в спектакле Губернского театра
Анастасия Уколова в первый раз родила
Анастасия Уколова в первый раз родила
Анна Семенович после липосакции забросила диеты и набирает вес
Анна Семенович после липосакции забросила диеты и набирает вес
Театр Ермоловой решил сотрудничать со Следственным комитетом
Театр Ермоловой решил сотрудничать со Следственным комитетом
Эксперт оценил актуальность озвученных президентом России вопросов
Эксперт оценил актуальность озвученных президентом России вопросов
Гороскоп от Тамары Глобы на 11 октября 2022 года: рекомендуется проявить бдительность
Гороскоп от Тамары Глобы на 11 октября 2022 года: рекомендуется

Топ на сегодня

«Родители выкинули, как ненужную душу»: талант из Луганска с тяжелой судьбой покоряет шоу «Ты супер!»
«Родители выкинули, как ненужную душу»: талант из Луганска с тяжелой
Ирина Шейк в винтаже, Майк Тайсон в шубе и пучина кринжа: 11 образов недели по версии редактора моды
Ирина Шейк в винтаже, Майк Тайсон в шубе и пучина кринжа: 11 образов
Глава Челябинской области привез мобилизованным теплые вещи и снаряжение
Глава Челябинской области привез мобилизованным теплые вещи и
Ксения Собчак поблагодарила водителя, что умерла не она
Ксения Собчак поблагодарила водителя, что умерла не она
Прыжок с парашютом прошел не плану
Прыжок с парашютом прошел не плану

Еще по теме

Очевидцы сняли на видео, как мотоциклист разбил стекла иномарки в центре Москвы
Синица села на окно: приметы
Народные приметы: к чему разбивается телефон, зеркало, окно и стакан
К чему птица бьется в окно: приметы