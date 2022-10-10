. Настя Ивлеева рассказала, как худеет
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Настя Ивлеева рассказала, как худеет

Настя Ивлеева рассказала, как худеет
Ведущая Настя Ивлеева поделилась своими планами. Блогер, на днях весьма эмоционально заявившая, что ей нужно обязательно похудеть на десять килограммов, рассекретила причину, из-за которой она так категорично высказалась о своем весе. Оказалось, что, работая в Таиланде, 31-летняя звезда Интернета позволила себе лишнего, о чем в последствии пожалела. «Я все-таки начала вести дневник. Взяла просто тоненькую тетрадку и записываю туда все свои мысли, начиная с самых обыденных до большой глубокой мысли. Например о том, что я попрыгала двести раз на скакалке или вечером *** (съела, - Прим. авт.) три огромных жирных куска пиццы с сыром и теперь чувствую себя ламантином и никогда не похудею…» - озвучила Анастасия в Telegram.
«Но, так или иначе, мне кажется, что это прикольный эксперимент. Потом будет забавно все это почитать, а еще будет грустно, если *** (ничего, - Прим. авт.) не изменится после этого, и я стану еще жирнее или несчастнее». В том же наборе откровений Ивлеева подчеркнула, что курить вредно. Так же, как и съесть три куска пиццы на ночь, добавила она. А вот что звезда говорила полгода назад о своей борьбе с лишним весом.
# Шоу-бизнес Ивлеева Настя
По материалам: z-aya

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