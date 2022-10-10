. Настя Ивлеева рассказала, как худеет

Ведущая Настя Ивлеева поделилась своими планами. Блогер, на днях весьма эмоционально заявившая, что ей нужно обязательно похудеть на десять килограммов, рассекретила причину, из-за которой она так категорично высказалась о своем весе. Оказалось, что, работая в Таиланде, 31-летняя звезда Интернета позволила себе лишнего, о чем в последствии пожалела. «Я все-таки начала вести дневник. Взяла просто тоненькую тетрадку и записываю туда все свои мысли, начиная с самых обыденных до большой глубокой мысли. Например о том, что я попрыгала двести раз на скакалке или вечером *** (съела, - Прим. авт.) три огромных жирных куска пиццы с сыром и теперь чувствую себя ламантином и никогда не похудею…» - озвучила Анастасия в Telegram.«Но, так или иначе, мне кажется, что это прикольный эксперимент. Потом будет забавно все это почитать, а еще будет грустно, если *** (ничего, - Прим. авт.) не изменится после этого, и я стану еще жирнее или несчастнее». В том же наборе откровений Ивлеева подчеркнула, что курить вредно. Так же, как и съесть три куска пиццы на ночь, добавила она. А вот что звезда говорила полгода назад о своей борьбе с лишним весом.