. Никита Пресняков заменен другим актером в спектакле Губернского театра
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Никита Пресняков заменен другим актером в спектакле Губернского театра

Никита Пресняков заменен другим актером в спектакле Губернского театра

Никита Пресняков заменен другим актером в спектакле Губернского театра
Хотя актер и музыкант Никита Пресняков опровергает свой побег в США, на сцену столичного театра в спектакле «Безымянная звезда» он не выйдет. Недавно в Сети распространялись новости о внуке Аллы Пугачевой. Писали, что его мобилизовали прямо во время репетиции в театре. Однако вскоре эти слухи категорично опровергла супруга Никиты Алена Краснова. «Это все слухи и неправда!» — заявила Алена Краснова в беседе с Woman.ru. А затем и сам Пресняков-младший назвал эту информацию ложью. Однако то, что по другим данным, Никита уже давно находится в США, комментировать не стал. Где сейчас на самом деле находится музыкант, неизвестно. Пресняков, как и его семья, с журналистами общаться не хочет.
Однако отъезд за границу вполне возможен, ведь на ближайшем спектакле «Безымянная звезда» в Московском Губернском театре, где Пресняков играет с Анной Снаткиной, он не появится. Вместо него на сцену выйдет и сыграет главного героя актер из второго состава. «Третьего ноября в спектакле играют Анна Снаткина и Антон Соколов, четвертого ноября — Антон Соколов и Вера Шпак», — узнали журналисты «КП» в кассе театра. Хоть внук Примадонны и любит наведываться в Штаты, в России жить, работать и творить ему комфортнее. Он участвует в различных проектах на телевидении, играет в театре, выступает с собственной группой Multiverse и иногда появляется на премьерах и светских мероприятиях вместе с красавицей-супругой.
К тому же, как выяснили коллеги, на родине у Никиты Преснякова есть бизнес, который он делит с мамой своей жены Викторией. Оказывается, с 2018 года у них появилось семейное дело под брендом «Нико Спорт». Сложно представить, но творческий музыкант еще и продает уличные тренажеры со спортивным инвентарем. Да и работа эта, кажется, очень выгодная. Площадки столицы и даже Сочи их фирма обустраивает совместно с городскими властями по госконтрактам. 6,5 млн рублей принесли три проекта, а за год выходит 18 миллионов. Теперь понятно, на что Никита содержит семью — с такими заработками даже у звездных родителей просить не придется.
# Шоу-бизнес Пресняков Никита
По материалам: z-aya

Последние новости

Российские компании пожаловались на подорожание доставки из-за санкций
Российские компании пожаловались на подорожание доставки из-за санкций
Филипп Киркоров решил кардинально сменить имидж
Филипп Киркоров решил кардинально сменить имидж
Никита Пресняков заменен другим актером в спектакле Губернского театра
Никита Пресняков заменен другим актером в спектакле Губернского театра
Анастасия Уколова в первый раз родила
Анастасия Уколова в первый раз родила
Анна Семенович после липосакции забросила диеты и набирает вес
Анна Семенович после липосакции забросила диеты и набирает вес
Театр Ермоловой решил сотрудничать со Следственным комитетом
Театр Ермоловой решил сотрудничать со Следственным комитетом
Эксперт оценил актуальность озвученных президентом России вопросов
Эксперт оценил актуальность озвученных президентом России вопросов
Гороскоп от Тамары Глобы на 11 октября 2022 года: рекомендуется проявить бдительность
Гороскоп от Тамары Глобы на 11 октября 2022 года: рекомендуется
Подборка забавных объявлений (16 фото)
Подборка забавных объявлений (16 фото)
Франция отказалась комментировать устроенный Украиной взрыв на Крымском мосту
Франция отказалась комментировать устроенный Украиной взрыв на
В трауре и навеселе: Дженнифер Лопес отплясывала на похоронах магната вместе с его вдовой
В трауре и навеселе: Дженнифер Лопес отплясывала на похоронах магната
Крупное дополнение Rock Band Rivals стало доступно бесплатно на Xbox
Крупное дополнение Rock Band Rivals стало доступно бесплатно на Xbox

Топ на сегодня

«Родители выкинули, как ненужную душу»: талант из Луганска с тяжелой судьбой покоряет шоу «Ты супер!»
«Родители выкинули, как ненужную душу»: талант из Луганска с тяжелой
Ирина Шейк в винтаже, Майк Тайсон в шубе и пучина кринжа: 11 образов недели по версии редактора моды
Ирина Шейк в винтаже, Майк Тайсон в шубе и пучина кринжа: 11 образов
Глава Челябинской области привез мобилизованным теплые вещи и снаряжение
Глава Челябинской области привез мобилизованным теплые вещи и
Ксения Собчак поблагодарила водителя, что умерла не она
Ксения Собчак поблагодарила водителя, что умерла не она
Прыжок с парашютом прошел не плану
Прыжок с парашютом прошел не плану

Еще по теме

Никита Пресняков высказался о мобилизации
Никита Пресняков сбежал из страны и всех подставил
Алла Пугачева в джинсах и джемпере оверсайз побывала на спектакле внука
Никита Пресняков показал обнаженный накаченный торс