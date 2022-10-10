. Никита Пресняков заменен другим актером в спектакле Губернского театра

Хотя актер и музыкант Никита Пресняков опровергает свой побег в США, на сцену столичного театра в спектакле «Безымянная звезда» он не выйдет. Недавно в Сети распространялись новости о внуке Аллы Пугачевой. Писали, что его мобилизовали прямо во время репетиции в театре. Однако вскоре эти слухи категорично опровергла супруга Никиты Алена Краснова. «Это все слухи и неправда!» — заявила Алена Краснова в беседе с Woman.ru. А затем и сам Пресняков-младший назвал эту информацию ложью. Однако то, что по другим данным, Никита уже давно находится в США, комментировать не стал. Где сейчас на самом деле находится музыкант, неизвестно. Пресняков, как и его семья, с журналистами общаться не хочет.Однако отъезд за границу вполне возможен, ведь на ближайшем спектакле «Безымянная звезда» в Московском Губернском театре, где Пресняков играет с Анной Снаткиной, он не появится. Вместо него на сцену выйдет и сыграет главного героя актер из второго состава. «Третьего ноября в спектакле играют Анна Снаткина и Антон Соколов, четвертого ноября — Антон Соколов и Вера Шпак», — узнали журналисты «КП» в кассе театра. Хоть внук Примадонны и любит наведываться в Штаты, в России жить, работать и творить ему комфортнее. Он участвует в различных проектах на телевидении, играет в театре, выступает с собственной группой Multiverse и иногда появляется на премьерах и светских мероприятиях вместе с красавицей-супругой.К тому же, как выяснили коллеги, на родине у Никиты Преснякова есть бизнес, который он делит с мамой своей жены Викторией. Оказывается, с 2018 года у них появилось семейное дело под брендом «Нико Спорт». Сложно представить, но творческий музыкант еще и продает уличные тренажеры со спортивным инвентарем. Да и работа эта, кажется, очень выгодная. Площадки столицы и даже Сочи их фирма обустраивает совместно с городскими властями по госконтрактам. 6,5 млн рублей принесли три проекта, а за год выходит 18 миллионов. Теперь понятно, на что Никита содержит семью — с такими заработками даже у звездных родителей просить не придется.