. Нобелевскую премию по экономике вручили за исследование банков

Вадим Карасев

Нобелевскую премию по экономике вручили Бену Бернанке, Дугласу Даймонду и Филипу Дибвигу

Нобелевская премия по экономике в 2022 году вручена американским специалистам Бену Бернанке, Дугласу Даймонду и Филипу Дибвигу за исследования банков и финансовых кризисов, следует из официального сообщения.

«Лауреаты этого года по экономике Бен Бернанке, Дуглас Даймонд и Филип Дибвиг, значительно улучшили наше понимание роли банков в экономике, особенно в период финансовых кризисов, а также понимание того, как регулировать финансовые рынки», — говорится в публикации.

Первый из упомянутых лауреатов, Бен Бернанке, возглавлял Федеральную резервную систему США в 2006-2014 годах, на этот период пришелся мировой финансовый кризис.