. "Ночью - в банку, а днем - снимаешь штаны и садишься": Боня раскрыла, как справляла нужду в горах

Вадим Карасев

42-летняя Виктория Боня в течение последних недель рассказывала подписчикам о своем восхождении на 8-километровую гору в Гималаях, которое ей пришлось прервать из-за погодных условий и схода лавины. Восстанавливающая силы звезда "Дома-2" поделилась с фанатами пикантными подробностями своей экспедиции.

Виктория Боня пообщалась со своими поклонниками, ответив на интересующие их вопросы. В частности, блогерша рассказала, как обходилась в горах без душа и туалета.



Про душ и туалет - второй самый актуальный вопрос после возлюбленного) Расскажу подробно: ночью в банку) а днем, когда идешь в горах (где приспичит) снимаешь штаны и садишься, никто даже внимания не обращает).

Боня рассказала о своем возлюбленном

Недавно Виктория Боня призналась, что собиралась посвятить свое восхождение очередному мужчине. "Не дождусь, когда смогу прилечь на твое плечо и просто уснуть, не переживая, что вот-вот что-то страшное может случиться. Люблю тебя!!!" - заявила блогерша.

Как выяснилось, неудача не сломила звезду, которая не намерена сдаваться. Виктория Боня вновь готовится покорять горы, но на этот раз со своим возлюбленным.

Следующая гора обязательно будет через 2-3 месяца! Без горы уже не представляю свою жизнь. Сейчас надо готовиться. В следующий раз я уже пойду со своим мужчиной. Во-первых, чтобы он был спокоен, а во-вторых, чтобы разделить весь восторг этой божественной красоты с любимым!

Спустившаяся с гор Боня показала опухшее лицо

По словам Виктории Бони, одной из издержек экспедиций в горы является так называемый "загар альпиниста", который похож на неудачный контуринг. Причиной этого является отражение ультрафиолетовых и инфракрасных лучей от снега.

Звезда скандального реалити-шоу "Дом-2" при этом продемонстрировала свое опухшее лицо с губами-"пельменями".

В горах достаточно 5-10 минут, чтобы загореть и даже покраснеть. В городе или на пляже получить такой загар нельзя. Снежный загар отличается от пляжного своей интенсивностью. Защиты с высочайшей SPF бессильны, хотя у меня еще не так ужасно все. Из-за высокой опасности снежной слепоты практически всегда на лице большие очки. Еще из минусов это отеки всего - от ног до лица. Губы увеличились раза в три, наверное, обветрились и потрескались.