"Ночью - в банку, а днем - снимаешь штаны и садишься": Боня раскрыла, как справляла нужду в горах
42-летняя Виктория Боня в течение последних недель рассказывала подписчикам о своем восхождении на 8-километровую гору в Гималаях, которое ей пришлось прервать из-за погодных условий и схода лавины. Восстанавливающая силы звезда "Дома-2" поделилась с фанатами пикантными подробностями своей экспедиции.
Виктория Боня пообщалась со своими поклонниками, ответив на интересующие их вопросы. В частности, блогерша рассказала, как обходилась в горах без душа и туалета.
Боня рассказала о своем возлюбленном
Недавно Виктория Боня призналась, что собиралась посвятить свое восхождение очередному мужчине. "Не дождусь, когда смогу прилечь на твое плечо и просто уснуть, не переживая, что вот-вот что-то страшное может случиться. Люблю тебя!!!" - заявила блогерша.
Как выяснилось, неудача не сломила звезду, которая не намерена сдаваться. Виктория Боня вновь готовится покорять горы, но на этот раз со своим возлюбленным.
Спустившаяся с гор Боня показала опухшее лицо
По словам Виктории Бони, одной из издержек экспедиций в горы является так называемый "загар альпиниста", который похож на неудачный контуринг. Причиной этого является отражение ультрафиолетовых и инфракрасных лучей от снега.
Звезда скандального реалити-шоу "Дом-2" при этом продемонстрировала свое опухшее лицо с губами-"пельменями".