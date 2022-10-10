. Новая супруга Павла Прилучного стала обладательницей Тэффи
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Новая супруга Павла Прилучного стала обладательницей Тэффи

Новая супруга Павла Прилучного стала обладательницей Тэффи
Актер Павел Прилучный и его жена Зепюр Брутян обзавелись новым членом семьи, которому дали оригинальную кличку. Зепюр Брутян, ставшая новой женой Павла Прилучного, вскоре после свадьбы настояла на расширении семьи. В ожидании исполнения заветной мечты о материнстве, она уговорила любимого на общего питомца. Супруги стали хозяевами щенка породы стаффордширский терьер. Брутян впервые показала собаку еще неделю назад, но только накануне раскрыла кличку животного. Оказалось, что звездная пара с юмором подошла к выбору «имени» для нового члена семьи. Дома у Прилучного поселилась Тэффи, названная в честь национальной российской телепремии.
«Поздравьте меня. Теперь у меня есть Тэффи», — написала Брутян. Стоит отметить, что это уже четвертая собака, которую Прилучный купил после развода с Агатой Муцениеце. Сначала он стал хозяином двух стаффордов Валли и Тора, а потом взял на себя ответственность еще и за карликового пинчера Изюма. Заботиться о животных занятому актеру помогают помощники и новая супруга. Напомним, что Прилучный простился со статусом холостяка весной этого года. Влюбленные сыграли тайную свадьбу, о которой СМИ узнали случайно. Молодожены отметили это событие лишь в последние дни августа, организовав роскошный банкет для родных и друзей. Напомним, ТЭФИ — российская национальная телевизионная премия за высшие достижения в области телевизионных искусств. Она является российским аналогом американской премии «Эмми».
# Шоу-бизнес Прилучный Павел
По материалам: z-aya

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