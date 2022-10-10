. Ольга Бузова решила родить от JONY

Певица и ведущая Ольга Бузова подкатила к молодому артисту. Артистка переосмыслила все свои прошлые отношения и уже давно готова открыть мир других мужчин. И попала она под чары сладкоголосого певца JONY. Долго не думая, ведущая сделала неожиданное предложение. Ольга Бузова — настоящая фанатка 26-летнего Джахида (настоящее имя артиста — Прим. «З-ая.ру»). Звезда уже ходила на его концерт в прошлом году и, по словам поклонниц певца, открыто с ним флиртовала. Похоже, JONY до сих находится в сердце звезды, поэтому, когда он выложил очередные снимки, она объявила о своей страсти в комментариях. Блондинка заявила, что готова родить ему наследников. «Когда сделал фотосессию! JONY, я хочу от тебя детей», — обратилась 35-летняя исполнительница хита «Мало половин».Однако ответа от певца не последовало, по крайней мере, в публичном пространстве. А его фанатки тут же набросились на Бузову. «Я захотела этого еще давно, так что он мой!»; «Перехочешь, ты опоздала»; «Не для тебя ягодка росла! Оставь мальчонку в покое», — возмущаются они. К слову, ранее победитель шоу Маска делился, что не приемлет подобной решительности от пассии. «Если бы девушка сама сделала предложение, это было бы странно. Но брак — это как минимум весело. Мы живем один раз, не обязательно делать все по правилам. Кто как воспитан, кто как чувствует жизнь», — говорил он на «Новом Радио». Да и сама Ольга, self-made woman, вряд ли бы ужилась с артистом, все-таки он заявлял, что по традиции будет жить с родителями. «Мама живет рядом… соседняя дверь. Сто процентов даже через лет 30 или 40 всегда буду рядом с семьей. Вообще по традиции, я, как младший сын, должен быть всегда рядом с родителями. Даже если бы это не было традицией, я бы сам этого очень сильно хотел. Я еще не познал, что такое жена, дети, бытовуха и так далее. Не знаю, как это совмещать. Но моя мама найдет с каждой общий язык. Если это мой человек, то все получится классно», — убеждал JONY.