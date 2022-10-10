. Ольга Бузова решила родить от JONY
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ольга Бузова решила родить от JONY

Ольга Бузова решила родить от JONY
Певица и ведущая Ольга Бузова подкатила к молодому артисту. Артистка переосмыслила все свои прошлые отношения и уже давно готова открыть мир других мужчин. И попала она под чары сладкоголосого певца JONY. Долго не думая, ведущая сделала неожиданное предложение. Ольга Бузова — настоящая фанатка 26-летнего Джахида (настоящее имя артиста — Прим. «З-ая.ру»). Звезда уже ходила на его концерт в прошлом году и, по словам поклонниц певца, открыто с ним флиртовала. Похоже, JONY до сих находится в сердце звезды, поэтому, когда он выложил очередные снимки, она объявила о своей страсти в комментариях. Блондинка заявила, что готова родить ему наследников. «Когда сделал фотосессию! JONY, я хочу от тебя детей», — обратилась 35-летняя исполнительница хита «Мало половин».
Однако ответа от певца не последовало, по крайней мере, в публичном пространстве. А его фанатки тут же набросились на Бузову. «Я захотела этого еще давно, так что он мой!»; «Перехочешь, ты опоздала»; «Не для тебя ягодка росла! Оставь мальчонку в покое», — возмущаются они. К слову, ранее победитель шоу Маска делился, что не приемлет подобной решительности от пассии. «Если бы девушка сама сделала предложение, это было бы странно. Но брак — это как минимум весело. Мы живем один раз, не обязательно делать все по правилам. Кто как воспитан, кто как чувствует жизнь», — говорил он на «Новом Радио». Да и сама Ольга, self-made woman, вряд ли бы ужилась с артистом, все-таки он заявлял, что по традиции будет жить с родителями. «Мама живет рядом… соседняя дверь. Сто процентов даже через лет 30 или 40 всегда буду рядом с семьей. Вообще по традиции, я, как младший сын, должен быть всегда рядом с родителями. Даже если бы это не было традицией, я бы сам этого очень сильно хотел. Я еще не познал, что такое жена, дети, бытовуха и так далее. Не знаю, как это совмещать. Но моя мама найдет с каждой общий язык. Если это мой человек, то все получится классно», — убеждал JONY.
# Шоу-бизнес Бузова Ольга
По материалам: z-aya

Последние новости

Власти России оценили снижение экспорта угля
Власти России оценили снижение экспорта угля
Гороскоп от Василисы Володиной на 11 октября 2022 года: рекомендуется избегать конфликтных ситуаций
Гороскоп от Василисы Володиной на 11 октября 2022 года: рекомендуется
История создания и цели Международного дня девочек, который отмечается 11 октября 2022 года
История создания и цели Международного дня девочек, который
Василиса Володина рассказала, когда наступит переломный момент в нынешней ситуации
Василиса Володина рассказала, когда наступит переломный момент в
Алла Пугачева помолилась за униженных и оскорбленных ею россиян
Алла Пугачева помолилась за униженных и оскорбленных ею россиян
Анна Семенович вышла на поиски мужика
Анна Семенович вышла на поиски мужика
Ольга Бузова решила родить от JONY
Ольга Бузова решила родить от JONY
Алла Пугачева возомнила себя неприкосновенной
Алла Пугачева возомнила себя неприкосновенной
Пугачева подтвердила отъезд из России
Пугачева подтвердила отъезд из России
На Аляске выбирают самого толстого медведя (3 фото)
На Аляске выбирают самого толстого медведя (3 фото)
Bethesda опубликовала новые арты Starfield к Всемирной неделе космоса
Bethesda опубликовала новые арты Starfield к Всемирной неделе космоса
Нобелевскую премию по экономике вручили за исследование банков
Нобелевскую премию по экономике вручили за исследование банков

Топ на сегодня

Представили коллекционный набор Need for Speed Unbound — с маркерами и балаклавой
Представили коллекционный набор Need for Speed Unbound — с маркерами
Энергетика зеркальной даты 10.10.2022: что нужно сделать в день двух «десяток», а что опасно
Энергетика зеркальной даты 10.10.2022: что нужно сделать в день двух
«Родители выкинули, как ненужную душу»: талант из Луганска с тяжелой судьбой покоряет шоу «Ты супер!»
«Родители выкинули, как ненужную душу»: талант из Луганска с тяжелой
Попавшая в черный список Украины Анна Седокова: «Переезжаю. Полтора месяца жила в гостинице»
Попавшая в черный список Украины Анна Седокова: «Переезжаю. Полтора
Ирина Шейк в винтаже, Майк Тайсон в шубе и пучина кринжа: 11 образов недели по версии редактора моды
Ирина Шейк в винтаже, Майк Тайсон в шубе и пучина кринжа: 11 образов

Еще по теме

Маменькин сынок! Обзаведясь супругой JONY будет жить с мамой
Ольга Бузова тролит себя за отсутствие личной жизни
На обнаженную Ольгу Бузову набросились поклонники
Ольга Бузова высказалась о магии чисел