. Певица Ариана выходит замуж, а 15-летняя Худякова пришла на выпускной в откровенном платье. Соцсети звезд
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Певица Ариана выходит замуж, а 15-летняя Худякова пришла на выпускной в откровенном платье. Соцсети звезд

Певица Ариана выходит замуж, а 15-летняя Худякова пришла на выпускной в откровенном платье. Соцсети звезд

Звезда нулевых поделилась радостной новостью — она получила предложение руки и сердца. В личном блоге артистка показала роскошное кольцо, которое украшает крупный бриллиант.


Избранником 37-летней Арианы стал агент по недвижимости Бобби Яздани. Одной из первых новоиспеченную невесту поздравила давняя подруга Алсу. «Она сказала «да»! Поздравляю. Ты заслуживаешь всего счастья мира!» — написала артистка.

Теплые слова пишут и российские поклонники. «Наши поздравления, Ариана! Счастья вам!»; «Моя любимая Ариана, желаю вам счастья, которое будет длиться до последнего дня», — желают пользователи Сети.

Приятное событие произошло и в жизни 15-летней Тони Худяковой. Девушка окончился Гарвардскую школу. Девушка известна любовью к откровенным нарядам, несмотря на юный возраст. На выпускной брюнетка пришла в ультракоротком платье розового цвета.

К слову, Тоня успела окончить и российскую школу минувшим летом. Выпускница похвасталась красным аттестатом, который дают за отличную учебу. Впрочем, и тут Худякова не стала изменять себе, придя в школу в мини-юбке.

В преддверии радостных перемен находится и Ольга Орлова. Совсем скоро телеведущая подарит супругу ребенка. Отвечая на вопросы подписчиков, она призналась, что будет искать няню для малыша и отметила, что не боится рожать в свои 44 года.

Ольга также дает отпор хейтерам, которые считают позднее материнство позором. «Поверь, о ребенке мы подумали настолько хорошо, что тебе даже не снилось!» — ответила звезда.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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