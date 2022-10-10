. Певица Нюша запечатлела 9-месячного сына на прогулке
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Певица Нюша запечатлела 9-месячного сына на прогулке

Певица Нюша запечатлела 9-месячного сына на прогулке
Певица Нюша поделилась нежным фото Саффрона, лицо которого больше не скрывает. Нюша является популярной исполнительницей. Она уже давно строит карьеру в шоу-бизнесе. Певица может похвастаться тем, что у нее есть несколько хитов. Раньше она регулярно гастролировала. Но теперь артистка предпочитает демонстрировать свое семейное счастье. Она растит двоих детей с мужем Игорем Сивовым. Примечательно, что Нюша теперь живет на две страны. Она предпочитает зимой находится в Дубае, но летом и осенью певица приезжала в Москву. Она снова стала давать концерты, посещать светские рауты, но большую часть времени уделяет детям. На этот раз Нюша поделилась нежным фото с девятимесячным сыном. Она запечатлела его на прогулке. Саффрон был в боди с эмблемой «Супермена» Мальчик удивленно смотрел в камеру. При этом он сидел на плитке и был босой.
Многие подписчики посчитали, что наследник артистки пошел в папу. Многие отметили, что у Саффрона курносый нос и ушки оттопырены, как у папы. Многие умилились тому, какой голубоглазый блондин растет у Нюши. «Какой сладкий малыш», «На Нюши не похож! Весь в папу, особенно эти уши», «Мальчик милейший», «Как он вырос», «Интересный такой», «Похоже, что он удивлен сильно», «Словно мини-папа, только светленький», — прокомментировали кадр пользователи Сети.
# Шоу-бизнес Нюша, певица
По материалам: z-aya

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