. Появились новые детали Xbox-эксклюзива Project Dragon от IO Interactive
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Появились новые детали Xbox-эксклюзива Project Dragon от IO Interactive

Появились новые детали Xbox-эксклюзива Project Dragon от IO Interactive


Уже больше года ходят слухи о сотрудничестве Xbox и IO Interactive (авторы Hitman) в рамках некой игры под кодовым названием Project Dragon. Инсайдеры говорят, что это будет масштабный мультиплеерный проект, который выйдет не раньше 2025 года, а после релиза игру Project Dragon планируют еще и поддерживать не менее 10 лет.

Появились некоторые новые детали об игре, которые стали известны из вакансии старшего дизайнера боевой системы, которая была размещена на сайте IO Interactive. Так, от потенциального сотрудника требуется:



Разрабатывать и контролировать боевую механику, оружие и способности игрока.



Управлять основными боевыми системами и камерой.



Понимать работу боевой механики в игре от третьего лица.



Проект нужно будет провести через полный цикл разработки — от концепта до релиза, с последующей поддержкой.

Из вакансии становится ясно, что игра Project Dragon находится еще на ранней стадии разработки, и в ней явно запланирован вид от третьего лица. При этом, студия IO Interactive в описании данного проекта в вакансии подчеркивает, что это будет проект «который на долгие годы определит будущее как нашей студии, так и отношений, которые мы построили с нашими игроками».

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

Последние новости

В Минфине рассказали о последствиях санкций ЕС против криптокошельков россиян
В Минфине рассказали о последствиях санкций ЕС против криптокошельков
Разошелся с Такшиной и Арнтгольц, пропал из кино. Что происходит с Григорием Антипенко сегодня
Разошелся с Такшиной и Арнтгольц, пропал из кино. Что происходит с
Появились новые детали Xbox-эксклюзива Project Dragon от IO Interactive
Появились новые детали Xbox-эксклюзива Project Dragon от IO
Слюна восковой моли поможет в борьбе с пластиковым загрязнением
Слюна восковой моли поможет в борьбе с пластиковым загрязнением
Российский губернатор заявил об усилении гарнизона на границе из-за обстрелов
Российский губернатор заявил об усилении гарнизона на границе из-за
Том Круз выйдет в открытый космос ради съемок в фильме
Том Круз выйдет в открытый космос ради съемок в фильме
Традиции и запреты на Покров день 2022 года
Традиции и запреты на Покров день 2022 года
Как снимали знаменитую сцену погони фильма Тимура Бекмамбетова "Особо опасен"
Как снимали знаменитую сцену погони фильма Тимура Бекмамбетова
Количество стволовых клеток в почках снижается с возрастом
Количество стволовых клеток в почках снижается с возрастом
Белоруссия решила сохранить свои яйца для снижения цен
Белоруссия решила сохранить свои яйца для снижения цен
Британцы начали строить планы по свержению Трасс
Британцы начали строить планы по свержению Трасс
Чем закончится специальная военная операция для каждого из знаков зодиака?
Чем закончится специальная военная операция для каждого из знаков

Топ на сегодня

Ритуалы и обряды на мощное Полнолуние Охотника 9 октября 2022 года
Ритуалы и обряды на мощное Полнолуние Охотника 9 октября 2022 года
Представили коллекционный набор Need for Speed Unbound — с маркерами и балаклавой
Представили коллекционный набор Need for Speed Unbound — с маркерами
Энергетика зеркальной даты 10.10.2022: что нужно сделать в день двух «десяток», а что опасно
Энергетика зеркальной даты 10.10.2022: что нужно сделать в день двух
Доходы от Xbox за последний год превзошли доходы Nintendo
Доходы от Xbox за последний год превзошли доходы Nintendo
Попавшая в черный список Украины Анна Седокова: «Переезжаю. Полтора месяца жила в гостинице»
Попавшая в черный список Украины Анна Седокова: «Переезжаю. Полтора

Еще по теме

Масштабная игра Project Dragon от IO Interactive и Xbox выйдет не раньше 2025 года
Новые детали про эксклюзивы Xbox — Project Midnight и Pentiment
Анонсировали Mia and the Dragon Princess — новое интерактивное кино от Wales Interactive
Инсайдер назвал рабочее название Project Belfry — эксклюзива Xbox от Stoic