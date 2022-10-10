. Появились новые детали Xbox-эксклюзива Project Dragon от IO Interactive

Вадим Карасев





Уже больше года ходят слухи о сотрудничестве Xbox и IO Interactive (авторы Hitman) в рамках некой игры под кодовым названием Project Dragon. Инсайдеры говорят, что это будет масштабный мультиплеерный проект, который выйдет не раньше 2025 года, а после релиза игру Project Dragon планируют еще и поддерживать не менее 10 лет.

Появились некоторые новые детали об игре, которые стали известны из вакансии старшего дизайнера боевой системы, которая была размещена на сайте IO Interactive. Так, от потенциального сотрудника требуется:

Разрабатывать и контролировать боевую механику, оружие и способности игрока.Управлять основными боевыми системами и камерой.Понимать работу боевой механики в игре от третьего лица.Проект нужно будет провести через полный цикл разработки — от концепта до релиза, с последующей поддержкой.

Из вакансии становится ясно, что игра Project Dragon находится еще на ранней стадии разработки, и в ней явно запланирован вид от третьего лица. При этом, студия IO Interactive в описании данного проекта в вакансии подчеркивает, что это будет проект «который на долгие годы определит будущее как нашей студии, так и отношений, которые мы построили с нашими игроками».