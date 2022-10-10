. Поклонник купил дом из «Очень странных дел» за $600 000 (3 фото)
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Поклонник купил дом из «Очень странных дел» за $600 000 (3 фото)

Поклонник купил дом из «Очень странных дел» за $600 000Сериал "Очень странные дела" на протяжении последних лет находится в топе Netflix. Проект продлили на новый сезон, к радости поклонников. А недавно стало известно, что неизвестный приобрел дом, в котором по сюжету жила семья Байерс. На деле же владельцы дома — семеро братьев и сестёр. Они решили продать недвижимость, при этом ценник поставили высокий: $300 000. А покупатель сказал, что это еще мало и решил выложить за него в два раза больше. Но планирует выручить за него кругленькую сумму, так как собирается сдавать дом на Airbnb.


Поклонник купил дом из «Очень странных дел» за $600 000
Поклонник купил дом из «Очень странных дел» за $600 000
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По материалам: триникси

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Поклонник купил дом из «Очень странных дел» за $600 000 (3 фото)
Поклонник купил дом из «Очень странных дел» за $600 000 (3 фото)
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