. Президент Белоруссии Александр Лукашенко начал заседание с военными

Во вторник белорусский лидер Александр Лукашенко созвал заседание с военными и силовиками страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

Агентство ссылается на источник Telegram-канала «Пул первого», который близок к пресс-службе главы государства. «Президент сегодня проводит совещание с военными и силовиками», — заявил он.

Также стало известно, что встреча началась в 11:00 по московскому времени. Других подробностей не сообщается.

Между тем председатель госпогранкомитета Белоруссии генерал-лейтенант Анатолий Лаппо заявил утром в понедельник, что украинская сторона взорвала все пограничные дороги, а также мосты — и автомобильные, и железнодорожные.

Ранее в белорусском МИД вручили ноту протеста украинскому послу Игорю Кизиму в связи с тем, что, по данным Минска, в Киеве готовят удар по территории республики.