. Привычка или потребность: почему вечером хочется сладкого
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Привычка или потребность: почему вечером хочется сладкого

Привычка или потребность: почему вечером хочется сладкого

Многие сталкивались с такой ситуацией, когда вечером, после насыщенного трудового дня, вдруг нестерпимо хочется съесть шоколадку или кусок сладкого торта. Некоторые объясняют это потребностью организма, и не видят причин отказывать себе в таком удовольствии. Они изо дня в день идут на поводу своих желаний, постоянно добавляя новые килограммы, не задумываясь о том, почему такое желание возникает. Вместе с тем есть несколько причин, объясняющих, почему это происходит. Диетолог Татьяна Филиппова рассказала об этом.

Нерегулярное питание


Одна из самых главных и распространенных причин, по которой организм человека может сигнализировать о желании съесть что-то сладкое, — это нерегулярное питание. Из-за неравномерных приемов пищи, легких перекусов и длительных периодов голода организм пытается пополнить свои энергетические ресурсы. Именно поэтому человек ощущает потребность в сладостях, из которых легче всего получить простые углеводы.

Нарушение пищевого поведения


Ложная потребность в сладостях закладывается в детском возрасте, когда родители поощряют детей конфетами и шоколадками за хорошее поведение, вовремя сделанные уроки или какие-то добрые поступки. В результате у ребенка возникает стойкая взаимосвязь: сделал что-то хорошее — получил поощрение в виде сладостей. Эта привычка нередко сохраняется и у взрослых людей: после полноценного трудового дня человек неосознанно поощряет себя сладостями, хотя на самом деле физиологической потребности в этом нет.

Излишние физические и умственные нагрузки


С потребностью в сладостях могут сталкиваться люди, которые в течение дня были перегружены физическим или умственным трудом. И то, и другое вызывает большой расход энергии, которую организм стремится пополнить простыми углеводами. Часто такое поведение возникает у студентов в период сессий. В этих случаях диетолог рекомендует перед нагрузками съедать несколько орешков или сухофруктов, которые помогут избежать энергетического голода.

Стрессовые ситуации


Потребность в простых углеводах нередко возникает из-за стрессовых ситуаций, которые в современном мире могут подстерегать человека на каждом шагу. Частые нервные перегрузки могут вызывать депрессию, во время которой человек испытывает постоянную потребность в пополнении энергией.

Одним из таких стрессовых факторов является постоянное недосыпание. Если человек регулярно не высыпается, его организм пребывает в вечном напряжении, что вызывает потребность в простых углеводах. Человек чувствует облегчение, когда удовлетворяет ее, съедая конфету или сладкое пирожное.

Психологическая привычка


Иногда люди сами создают себе проблему, возводя чаепитие со сладостями в ежедневный ритуал. Со временем вырабатывается психологическая привычка и человек уже не может без употребления сладостей. В результате происходит нарушение обмена веществ, страдает печень, появляются лишние килограммы. С этой привычкой необходимо бороться, заменяя ее другими делами, не связанными с приемом пищи.

# Общество Еда
По материалам: rsute

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