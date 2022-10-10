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Пугачева подтвердила отъезд из России

Пугачева подтвердила отъезд из РоссииАлла Пугачева подтвердила отъезд из России

Российская певица Алла Пугачева подтвердила свой отъезд из России. Соответствующий пост она опубликовала в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Исполнительница рассказала, что в настоящий момент находится в Израиле. «Благодарю мою многомиллионную армию поклонников за любовь и поддержку, за умение отличать правду от лжи. Молюсь о вас на Святой земле. Я счастлива», — написала она в соцсетях.

В конце сентября газета «Известия» со ссылкой на источник сообщала, что Пугачева покинула Россию. Уточнялось, что исполнительница улетела в Израиль из аэропорта Внуково без обратного билета. Также сообщалось, что певица получила израильское гражданство.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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