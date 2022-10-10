. Пушилин и Жога призвали бойцов участвовать в конкурсе "Лидеры возрождения"

Вадим Карасев

Глава ДНР Денис Пушилин и командир ОРБ "Спарта" Артем Жога совместно с донецким штабом #МЫВМЕСТЕ рассказали бойцам о кадровом конкурсе и призвали активно в нем участвовать.

"В наше непростое время надо думать о будущем. Кто, как не парни, которые защищают нашу Родину с оружием в руках, смогут защитить государственные интересы в мирное время? "Лидеры возрождения" про это", - написал Пушилин в своем telegram-канале.

Он подчеркнул, что бойцы на передовой должны понимать, что впереди предстоит строить будущее страны и занимать руководящие должности во всех сферах жизнедеятельности.