. Пушилин и Жога призвали бойцов участвовать в конкурсе "Лидеры возрождения"
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Пушилин и Жога призвали бойцов участвовать в конкурсе "Лидеры возрождения"

Пушилин и Жога призвали бойцов участвовать в конкурсе "Лидеры возрождения"

Глава ДНР Денис Пушилин и командир ОРБ "Спарта" Артем Жога совместно с донецким штабом #МЫВМЕСТЕ рассказали бойцам о кадровом конкурсе и призвали активно в нем участвовать.

"В наше непростое время надо думать о будущем. Кто, как не парни, которые защищают нашу Родину с оружием в руках, смогут защитить государственные интересы в мирное время? "Лидеры возрождения" про это", - написал Пушилин в своем telegram-канале.


Он подчеркнул, что бойцы на передовой должны понимать, что впереди предстоит строить будущее страны и занимать руководящие должности во всех сферах жизнедеятельности.

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По материалам: uposters.ru

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