. Разошелся с Такшиной и Арнтгольц, пропал из кино. Что происходит с Григорием Антипенко сегодня

В 2005-м роль Андрея Жданова в «Не родись красивой» зацепила миллионы зрительниц. Интересно, что в реальности Григорий Антипенко строил отношения не с Нелли Уваровой, игравшей Катю, а со своей «второй секретаршей» — Юлией Такшиной. Вот только последней женой актера Юля не стала.

Григорий Антипенко появился на свет в семье инженера-технолога «Мосфильма», но лишь спустя годы родственники начали шутить, что это был знак. Поначалу же Григорий не мог определиться с профессией: увлеченный биологией и химией, юноша поступил в медицинское училище, а после выпуска устроился фармацевтом в аптеку. Монотонная работа быстро утомила парня, и он решил окончить бухгалтерские курсы. Штудирование цифр радости тоже не принесло, и тогда Антипенко стал готовиться к покорению юрфака.

Параллельно Григорий подрабатывал менеджером, изготовителем факсимильных копий на «Мосфильме» и продавцом. «Одну ночь попытался поработать в палатке торговой. И в эту ночь меня избили так! Так долго это потом заживало на моем лице», — вспоминал Антипенко.

В знаки судьбы Григорий верил, а печальный инцидент явно дал понять, что он движется не в том направлении, и кто-то сверху намекает на это. В 22 Антипенко устроился в «Сатирикон» монтировщиком сцены, и, вдоволь насмотревшись на внутреннюю кухню театра, осознал, что его призвание связано с творчеством. Парень прошел подготовительные курсы и поступил в «Щуку», что открыло дорогу не только в «Маяковку» и Et Cetera, но и в кино. Впрочем, повлияло судьбоносное решение и на личную жизнь артиста, о чем мы и расскажем в его 48-й день рождения.

На экране и за кадром

Кино началось для актера с эпизодов «Кодекса чести» и «Операции «Цвет Нации», ну а первую славу принес образ злодея Платона в «Талисмане любви». Впрочем, тот триумф не шел ни в какое сравнение с успехом «Не родись красивой». Тут герой Антипенко тоже, пожалуй, не был абсолютно положительным, с учетом, как поначалу использовал наивную Катю Пушкареву. А пока зрители переживали за скромную секретаршу и ругали коварных Романа Малиновского и Жданова, за кадром сериала развивалась совсем иная история любви.

Однако начнем с того, что еще в 90-е Антипенко женился. «Я училась в полиграфическом вузе и пошла в театральную студию, где мы с Гришей и познакомились. Занималась там, чтобы уверенней стать, об актерстве не мечтала, — делилась Елена. — Гриша только поступил в Щукинское училище, когда в 1999 году я родила нашего сына Сашу. А к моменту получения диплома мы были уже в разводе. Но остались друзьями. Не получилось тогда наш брак спасти, но уже столько лет прошло, и поздно думать об этом».

Поговаривали, что именно встреча с Такшиной разрушила семью, хотя, из слов бывшей супруги следует, что союз распался раньше. Так или иначе, актеры не оповестили продюсеров о романе во время съемок, а сообщили о связи уже после завершения сериала.

Долго скрывать лавстори бы все равно не получилось, ведь в 2007-м Юлия подарила коллеге сына Ивана. Через два года у пары родился наследник Федор, но это не повлияло на отношение влюбленных к свадьбе. «Женитьба — это не цель любых отношений. Все браки совершаются на небесах, и об этом надо помнить. Если вдруг возникнет потребность поставить штамп в паспорте, то почему бы и нет? Сейчас такой потребности нет, нас и так все устраивает», — пояснял актер.

Такшина вспоминала о тех событиях в несколько ином ключе. «Помню, когда забеременела, Гриша сказал: «Надо пожениться!» Я ответила: «Нужно, а когда?» И разговор на этом закончился, — отмечала артистка. — Все было как бы между делом, а ведь это очень важная тема».

Расставание

Антипов обожал активный отдых, так что когда Юлия забеременела в первый раз, подарил ей совместную поездку в Венесуэлу, где с острова на остров приходилось передвигаться на небольших самолетах. Было у Григория и увлечение, которое мама двоих детей разделить не могла: альпинизм. Из-за страсти актера к горным вершинам летом влюбленные разлучались, но это не было большой проблемой.

Почему же спустя шесть лет актеры разошлись? Сплетники шептались, что Юля нашла себе бизнесмена, или же Григорий променял семью на кино. Однако влюбленные заверили публику, что поняли: они не пара.

«Надоело жить вместе, — комментировал Антипенко. — Я в каком-то смысле сам для себя сотворил личную революцию. Это моя была инициатива. Я — интроверт, одиночка по жизни, не уживаюсь с людьми. К тому же абсолютно свободный человек и не люблю, когда кто-то ущемляет мою свободу».

Проблемы в кино

Артист все оставил гражданской жене и детям и, разумеется, продолжил принимать активное участие в воспитании наследников. «Мы все еще семья. Бывает такое, что я просто выхожу из себя, не могу успокоить сыновей. Тогда я звоню Грише, он разговаривает с ними несколько минут, и вот уже мальчики ложатся спать. Он о детях очень заботится, часто с ними видится», — делилась Такшина в программе «Судьба человека» канала «Россия 1».

После расставания Антипенко было чем заняться: он поступил на Высшие режиссерские курсы, продолжая при этом развиваться как актер. В частности, Григорий сосредоточился на службе в Театре имени Вахтангова, куда его приняли в 2013-м. А вот с кино дела не клеились.

«Просто мне не предлагали, на мой взгляд, достойных ролей, и сниматься в таких проектах мне не хотелось, — рассуждал Антипенко пять лет назад. — Я до сих пор считаю, что мы вернулись в каменный век кинематографа и всему учимся заново. Но теперь ко мне пришло правильное ощущение того, что времена не выбирают».

Григорий полагал, что на упадок качества кино повлияли «масс-медийные истории типа «ДОМа-2»: мол, подобные проекты стирают рамки профессии, ведь любой человек с улицы, воспользовавшись подвернувшимся шансом, может попасть на экраны. Так или иначе, после картин «Отдам жену в хорошие руки», «Она сбила летчика» и «Торгсин», где Антипенко достались главные роли, сам он с радаров исчез. Зато остался в антрепризе и на подмостках Вахтанговского театра, играя в спектаклях, награждаемых «Звездой театрала».

Роман с Арнтгольц и тайная жена

На репетициях спектакля «Двое на качелях» Антипенко сблизился с Татьяной Арнтгольц. В 2014-м о романе актеров в театральных кругах не болтал только ленивый. «Для кого-то секрет, что Арнтгольц и Антипенко вместе? — иронизировала Маргарита Вернер. — Они и жилье уже в Хорватии решили покупать. Туда Такшина каждое лето детей вывозит. Гриша с Таней решили, что удобнее иметь свое, чем вкладывать в аренду. На двоих у пары четверо детей — три мальчишки у Григория и Танина девочка. Антипенко, знаю, дочку очень хочет. Не сомневаюсь, что скоро мы услышим приятную новость...»

Григорий перебрался в квартиру Татьяны на Нижегородской улице, и соседи нередко видели, как он гулял на детской площадке с дочкой возлюбленной. Однако все закончилось так же быстро, как началось, и Антипенко вернулся в «однушку» в Солнцево.

«Они быстро поняли, что совершили ошибку, перепутав дружбу с любовью, — отмечала коллега звезд Анна Ковалева. — Когда они расстались, мы сразу это заметили: пару недель они почти не разговаривали друг с другом, отработали и ушли домой. А потом все успокоилось, и они стали привыкать к новому статусу отношений. Теперь могут даже прогуляться вместе, ничего личного — никаких объятий и прикосновений, просто дружба».

Татьяна впоследствии обрела счастье с Марком Богатыревым, да и Антипенко в одиночестве не остался: осенью 2019-го актер сообщил сразу две новости — что женился, а 3 июля у него родился сын Афанасий. «У меня официальный брак. Есть штамп в паспорте. Кто моя жена? Это не обсуждается. Я не афиширую личную жизнь. Было время, когда об этом разговаривал, давал интервью. Но сейчас этот жизненный этап пройден», — пояснял актер в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

Артист рассказывал, как счастлив быть папой четверых сыновей, но мечтает о дочке, однако про жену так и не сказал ни слова. Молчала об этом и первая супруга Антипенко, с которой он продолжал общаться. «Жены бывшего мужа меня не интересуют, у меня самой яркая жизнь. Я видела его последнюю супругу, порадовалась за него. Наконец нашел свою единственную и ту самую, дай Бог, на всю жизнь. О последней семье Гриша запрещает говорить. Это его право», — заключила Елена, и нам, пожалуй, стоит проявить с ней солидарность.