Разрыдавшийся Борис Корчевников будет вести новое патриотическое шоу взамен "Судьбы человека"
40-летний Борис Корчевников накануне попал под прицел пользователей Сети, разрыдавшись в эфире "Соловьев Live", рассуждая о судьбах Родины. После этого стало известно о новом шоу, в котором он займет место телеведущего.
По данным "Комсомольской правды", в Москве стартовали съемки новой программы Бориса Корчевникова. Ее премьера состоится на телеканале "Россия" 10 октября.
Напомним, после начала СВО из эфира пропала передача Бориса Корчевникова "Судьба человека", в которой звезды повествовали о своей жизни.
Как выяснилось, завоевавшее любовь зрителей шоу так и не вернется в эфир. Вместо него Борис Корчевников намерен вести проект "Жизнь и судьба", причем съемки будут проходить в той же студии, но с обновленными декорациями.
Передача будет выходить каждый будний день по утрам. Борис Корчевников будет брать интервью у знаменитостей, стоящих на патриотических позициях. В частости, героем первого выпуска программы будет актер Антон Шагин.
"Брат замечательного актера и поэта Антона Шагина ушел на фронт сам - не дожидаясь повестки. Поговорили о нем, о поездках Антона в Донбасс и о его очень сильных стихах", - рассказал Корчевников.
Помимо знаменитостей в шоу Корчевникова засветятся и обычные люди - например, 15-летняя пианистка Маша Оруджалиева из Луганска, у которой отсутствуют кисти рук с рождения, однако недавно ей собрали средства на современные протезы.
Борис Корчевников разрыдался в прямом эфире
Многих пользователей Сети накануне шокировали слова плачущего Бориса Корчевникова. Телеведущий обрушился на мужчин, отказывающихся отправляться на фронт, обвинив их в отсутствии патриотизма.
По словам Корчевникова, не стоит бояться подобных слов. "Умеет Господь расправляться с такими. Если тебе не смогла растопить твое сердце и вразумить смерть за тебя другого человека", - заявил телеведущий.