. Разрыдавшийся Борис Корчевников будет вести новое патриотическое шоу взамен "Судьбы человека"

Вадим Карасев

40-летний Борис Корчевников накануне попал под прицел пользователей Сети, разрыдавшись в эфире "Соловьев Live", рассуждая о судьбах Родины. После этого стало известно о новом шоу, в котором он займет место телеведущего.

По данным "Комсомольской правды", в Москве стартовали съемки новой программы Бориса Корчевникова. Ее премьера состоится на телеканале "Россия" 10 октября.



Напомним, после начала СВО из эфира пропала передача Бориса Корчевникова "Судьба человека", в которой звезды повествовали о своей жизни.

Как выяснилось, завоевавшее любовь зрителей шоу так и не вернется в эфир. Вместо него Борис Корчевников намерен вести проект "Жизнь и судьба", причем съемки будут проходить в той же студии, но с обновленными декорациями.

Передача будет выходить каждый будний день по утрам. Борис Корчевников будет брать интервью у знаменитостей, стоящих на патриотических позициях. В частости, героем первого выпуска программы будет актер Антон Шагин.

"Брат замечательного актера и поэта Антона Шагина ушел на фронт сам - не дожидаясь повестки. Поговорили о нем, о поездках Антона в Донбасс и о его очень сильных стихах", - рассказал Корчевников.

Помимо знаменитостей в шоу Корчевникова засветятся и обычные люди - например, 15-летняя пианистка Маша Оруджалиева из Луганска, у которой отсутствуют кисти рук с рождения, однако недавно ей собрали средства на современные протезы.

Борис Корчевников разрыдался в прямом эфире

Многих пользователей Сети накануне шокировали слова плачущего Бориса Корчевникова. Телеведущий обрушился на мужчин, отказывающихся отправляться на фронт, обвинив их в отсутствии патриотизма.



Что такое наша Родина, если за нее кто-то отдает жизнь, а я ее, значит, не люблю. Но если она стоит того, чтобы за нее жизнь отдавать, то как же мне жить дальше. Если ты даже тогда не можешь изменить отношения к своей стране, то на тебе можно ставить крест! Ты ничто, ты зеро, ты нуль, ничто тебя не научит ни патриотизму, ни человеколюбию. Ты тлен, мусор! Господь умеет таких ненавидеть и уничтожать, и сжигать!

По словам Корчевникова, не стоит бояться подобных слов. "Умеет Господь расправляться с такими. Если тебе не смогла растопить твое сердце и вразумить смерть за тебя другого человека", - заявил телеведущий.