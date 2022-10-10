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Российские компании пожаловались на подорожание доставки из-за санкций

Российские компании пожаловались на подорожание доставки из-за санкцийСанкции ЕС на грузоперевозки из России увеличили затраты на логистику в несколько раз

Европейские санкции на грузоперевозки из России увеличили затраты на логистику в несколько раз, пожаловались представители отрасли. Их слова передает РИА Новости.

Стоимость логистики выросла до 50 процентов, заявила основатель и партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская. Резкий рост расходов связан с «трансформацией» цепочек поставок. «Например, уже настраивались процессы перерегистрации транспортных средств на границах с дружественными странами, использование переприцепов и перегрузок», — сказала она. Подорожание доставки также отметил генеральный директор российского представительства международной компании Antares Vision Group, разрабатывающей решения в области технологий маркировки, Павел Булгаков. По его мнению, цены выросли в два-три раза.

Он добавил, что из-за запрета возникает ряд сложностей, таких как поиск европейской транспортной компании в качестве логического провайдера, а также их перегруженность. Булгаков объяснил, что его компании удается миновать европейские санкции при помощи налаженного канала поставок, который позволяет везти оборудование и комплектующие из Италии в Россию в нужном для исполнения контрактов объеме. «Везем груз с перевалкой в Беларуси. Туда доезжает европейская фура, и либо там происходит перевалка (перекладывание груза из одной фуры в другую), либо смена прицепа (прицеп снимается с европейской фуры и цепляется к российской или белорусской), и дальше фура идет по территории Беларуси в Россию», — поделился он.

Евросоюз запретил любые российские и белорусские автотранспортные предприятия, препятствующие перевозке грузов автомобильным транспортом в пределах блока, в том числе транзитом, в начале апреля. В ответ на санкции Россия также запретила компаниям из стран ЕС, Норвегии, Украины и Великобритании перевозить грузы по своей территории. Соответствующий запрет вступил в силу 10 октября и продлится до 31 декабря. Основатель One Story считает, что новый закон вряд ли «существенно изменит уже сложившуюся ситуацию».

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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