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Российский губернатор заявил об усилении гарнизона на границе из-за обстрелов

Российский губернатор заявил об усилении гарнизона на границе из-за обстреловКурский губернатор Старовойт сообщил об усилении гарнизона для пресечения обстрелов ВСУ

В Курской области будут усилены гарнизон и армейская группировка на границе с Украиной. Об этом по итогам встречи с новым командующим ЗВО генерал-лейтенантом Романом Бердниковым заявил губернатор граничащего с Украиной российского региона Роман Старовойт, его цитирует РИА Новости.

По словам Старовойта, Бердников заверил его, что в ближайшее время группировка будет усилена для пресечения обстрелов, которые происходят «фактически каждый день».

6 октября при обстреле Теткино в Курской области погиб человек. 72-летний местный житель скончался от сердечного приступа во время пребывания в укрытии.

В Курской области до 22 октября действует высокий уровень террористической опасности. Из классификации Национального антитеррористического комитета следует, что он вводится при наличии информации о реальной возможности совершения теракта.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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