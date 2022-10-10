. СБУ объявила в розыск Валентину Матвиенко

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Вместе с Матвиенко в списке разыскиваемых лиц также называется ряд других российских государственных деятелей.

Ранее сообщалось, что СБУ объявила в розыск также зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева. Информация об этом содержится в базе данных МВД Украины.

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