СБУ объявила в розыск Валентину Матвиенко
Сегодня, 18:55
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
Вместе с Матвиенко в списке разыскиваемых лиц также называется ряд других российских государственных деятелей.
Ранее сообщалось, что СБУ объявила в розыск также зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева. Информация об этом содержится в базе данных МВД Украины.
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По материалам: pnp.ru