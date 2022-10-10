. СБУ объявила в розыск Валентину Матвиенко
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

СБУ объявила в розыск Валентину Матвиенко

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Вместе с Матвиенко в списке разыскиваемых лиц также называется ряд других российских государственных деятелей.

Ранее сообщалось, что СБУ объявила в розыск также зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева. Информация об этом содержится в базе данных МВД Украины.

Новость дополняется

# В мире / Главные новости В мире
По материалам: pnp.ru

Последние новости

США осудили российские ракетные удары по Украине
США осудили российские ракетные удары по Украине
Стала известна реакция Филиппа Киркорова на обвинения Бориса Корчевникова в богохульстве
Стала известна реакция Филиппа Киркорова на обвинения Бориса
Народные приметы и суеверия о том, к чему приводит разбитое стекло
Народные приметы и суеверия о том, к чему приводит разбитое стекло
Маленькое исчадие ада
Маленькое исчадие ада
Российские компании пожаловались на подорожание доставки из-за санкций
Российские компании пожаловались на подорожание доставки из-за санкций
Филипп Киркоров решил кардинально сменить имидж
Филипп Киркоров решил кардинально сменить имидж
Никита Пресняков заменен другим актером в спектакле Губернского театра
Никита Пресняков заменен другим актером в спектакле Губернского театра
Анастасия Уколова в первый раз родила
Анастасия Уколова в первый раз родила
Анна Семенович после липосакции забросила диеты и набирает вес
Анна Семенович после липосакции забросила диеты и набирает вес
Театр Ермоловой решил сотрудничать со Следственным комитетом
Театр Ермоловой решил сотрудничать со Следственным комитетом
Эксперт оценил актуальность озвученных президентом России вопросов
Эксперт оценил актуальность озвученных президентом России вопросов
Гороскоп от Тамары Глобы на 11 октября 2022 года: рекомендуется проявить бдительность
Гороскоп от Тамары Глобы на 11 октября 2022 года: рекомендуется

Топ на сегодня

«Родители выкинули, как ненужную душу»: талант из Луганска с тяжелой судьбой покоряет шоу «Ты супер!»
«Родители выкинули, как ненужную душу»: талант из Луганска с тяжелой
Ирина Шейк в винтаже, Майк Тайсон в шубе и пучина кринжа: 11 образов недели по версии редактора моды
Ирина Шейк в винтаже, Майк Тайсон в шубе и пучина кринжа: 11 образов
Глава Челябинской области привез мобилизованным теплые вещи и снаряжение
Глава Челябинской области привез мобилизованным теплые вещи и
Ксения Собчак поблагодарила водителя, что умерла не она
Ксения Собчак поблагодарила водителя, что умерла не она
Прыжок с парашютом прошел не плану
Прыжок с парашютом прошел не плану

Еще по теме

Генпрокуратура Украины объявила в розыск Шойгу и 17 российских чиновников
СБУ объявила в розыск одного из фигурантов дела MH17
Валентину Матвиенко планируют отправить в отставку?
Значит все правильно делаю: Премьер ЛНР о том, что СБУ объявила его в розыск