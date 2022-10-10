. Слюна восковой моли поможет в борьбе с пластиковым загрязнением
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Слюна восковой моли поможет в борьбе с пластиковым загрязнением

Слюна восковой моли поможет в борьбе с пластиковым загрязнением

Команда испанских ученых обнаружила, что ферменты слюны личинок большой восковой моли (Galleria mellonella) могут легко разлагать полиэтилен.

Впервые способность гусениц восковой моли поедать полиэтилен была открыта в 2017 году. Обнаружено это было случайно, когда Федерика Бертоккини, молекулярный биолог и пчеловод-любитель, ухаживала за своими ульями. «Мои ульи кишели личинками восковой моли, поэтому я начала их чистить, помещая гусениц в пластиковый пакет, — рассказывает Бертоккини. — Через некоторое время я заметила множество дыр, и мы обнаружили, что это не просто жевание — это химическое разложение».

В проведенном Федерикой Бертоккини и ее коллегами эксперименте за 12 часов около сотни гусениц съели 92 миллиграмма пластика. В эксперименте подтвердилось, что гусеницы не просто разгрызают пластик, а расщепляют его химически. Тогда же было обнаружено, что разлагающее действие на пластик оказывает даже жидкость из гомогенезированных гусениц. Но в том исследовании не было установлено, что служит источником фермента, воздействующего на полиэтилен, происходит ли он из организма гусеницы или вырабатывается ее симбиотическими бактериями.

Ответ на этот вопрос Федерике Бертоккини и ее команде удалось найти в новом исследовании. Ученые выявили в слюне гусениц два фермента, принадлежащих к семейству фенолоксидаз, которые оказались способны кислять и деполимеризовать полиэтилен. Эффект достигается после нескольких часов выдержки при комнатной температуре в физиологических условиях (нейтральный рН). Насколько известно исследователям, это первые известные животные ферменты, способные разлагать пластик. Они дают возможность для новых решений мировой проблемы загрязнения пластиком посредством «биопереработки», при которой живые организмы расщепляют отходы и создают из них новые продукты.

Работа опубликована в журнале Nature Communications.

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По материалам: polit.ru

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