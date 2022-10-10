. Слух: Игроки обнаружили новую модель Xbox на полке Фила Спенсера

Вадим Карасев





Руководитель Microsoft Gaming Фил Спенсер неоднократно «заигрывал» с аудиторией, демонстрируя различные намеки на новые устройства, игры в подписке Game Pass или приобретения студий на фотографиях и видео. В частности, за несколько месяцев до официального анонса Xbox Series S на полке у Фила Спенсера в одном из видео демонстрировалась консоль, но никто тогда на это не обратил внимание. После того случая игроки внимательно изучают все фото и видео, которые публикует глава Microsoft Gaming.

Сегодня Фил Спенсер опубликовал в социальных сетях фотографию к 25-летию серии Fallout. На этом фото игроки обнаружили некое устройство с логотипом Xbox, которое не похоже ни на одну существующую консоль Microsoft. Фотографию Фил Спенсер подписал следующим образом: «Vault Boy вышел из убежища и зашел в мой офис, чтобы отпраздновать 25 годовщину Fallout. Поздравляем команды Fallout и Bethesda с этой важной вехой для легендарной франшизы».





Игроки предполагают, что на полке может быть Xbox Keystone, разработку которой Microsoft подтверждала ранее. Напомним, что под этим кодовым названием создается «облачная» миниатюрная консоль для стриминга игр через Xbox Cloud Gaming.