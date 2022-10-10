. Собчак прокомментировала слухи о вылете в Стамбул

Вадим Карасев

Журналистка Собчак опровергла слухи о своем вылете в Стамбул с сенатором Нарусовой

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак опровергла появившиеся в СМИ слухи о том, что она якобы вылетела из аэропорта Внуково в Стамбул вместе со своей матерью, сенатором Людмилой Нарусовой. Комментарий появился в ее Telegram-канале.

«Какой Стамбул, какое Внуково, при чем тут Нарусова? (...) Я в командировке в Тель-Авиве, на съемках, о которых писала до этого. Пытаюсь успеть все, чтобы 12 [октября] сесть на монтаж в Москве», — написала Собчак. Она назвала сообщения о предполагаемой поездке «говновбросом».

В другом своем Telegram-канале журналистка также опубликовала видео из Тель-Авива. В нем Собчак показала, как занимается съемками нового репортажа.

Помимо того, она раскритиковала блогера Илью Варламова, в чьем новостном Telegram-канале также появилась посвященная слухам об ее отъезде публикация. «Варламов, ну стыдно. Реально работа на пропаганду — заходить в новости с того, что "появилась неподтвержденная информация", а в конце давать подтвержденную информацию», — укорила его Собчак.

О том, что журналистка якобы вылетела в Стамбул вместе с Нарусовой, сообщило в Telegram издание «СтарХит». «В сети появилась информация, что Людмила Нарусова и Ксения Собчак вылетают в Стамбул из аэропорта Внуково», — говорилось в публикации. Источник информации не уточнялся. После этого слухи о предполагаемой поездке распространили ряд других СМИ и Telegram-каналов.

Собчак ранее неоднократно комментировала слухи о своих поездках за рубеж и якобы эмиграции. В сентябре телеведущая заявила, что вопреки информации в сети не переезжала в Израиль. Информацию об эмиграции она также опровергала в марте. Журналистка тогда сообщила, что действительно отправляется за рубеж, однако ее поездка связана с давно запланированным путешествием на время отпуска.