. «Собрал с пола, отвез в больницу»: Евгений Петросян спас жизнь Александру Морозову
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«Собрал с пола, отвез в больницу»: Евгений Петросян спас жизнь Александру Морозову

«Собрал с пола, отвез в больницу»: Евгений Петросян спас жизнь Александру Морозову

Александр Морозов долгие годы выступал в шоу «Кривое зеркало». Бесконечные перелеты, гастроли и работа повлияли на комика — он стал хуже себя чувствовать, набрал лишний вес и начал пить.

Ситуация была серьезная. Остановить Морозова не могли ни родные, ни близкие люди. Как он сам позже признавался, еще бы чуть-чуть и он его загулы могли бы иметь непоправимое последствие для жизни.

И в этот момент руку помощи ему протянул Евгений Петросян. Причем, сам Александр не просил его об этом, просто однажды легенда «Смехопанорамы» оказался у него на пороге и начал действовать.

«Когда мне было плохо, Петросян узнал об этом, и приехал ко мне. Я ничего не знал, а он просто постучал ко мне в дверь, собрал меня с пола в комок, отвез в больницу и пролечил. Хотел бы, чтобы люди стали щедрыми на добро», — признался Александр в эфире шоу «Малахов» на телеканале «Россия 1».

Когда Морозов понял, что не одинок, а рядом есть люди, которые готовы ему помочь, юморист взялся за себя. Он бросил пить, а также решил изменить внешность. Так как диеты и спорт уже не помогали, то Александр лег под нож пластического хирурга. Ему провели несколько операций: уменьшили желудок, отрезали лишнюю кожу, а также сделали косметические процедуры.

Звезда «Кривого зеркала» признавался: раньше ему уже было все равно, его не интересовали женщины, работа, окружающий мир. С тех пор прошло несколько лет и все нормализовалось, а Морозов призывает всех следить за здоровьем, не запускать себя и обращаться к профессионалу, если случилась проблема.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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