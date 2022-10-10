Вадим Карасев

Сообщение о ракетном ударе по мосту через Керченский пролив оказалось недостоверным

Сообщение о ракетном ударе по Крымскому мосту оказалось недостоверным.

Новости о том, что Крымский мост был поврежден в результате ракетного удара, начали распространяться в проукраинских Telegram-каналах 8 октября — один из таких постов был размещен в канале «Инсайдер UA».

В публикации канала, насчитывающего почти полтора миллиона подписчиков, сказано, что мост в Крым через Керченский пролив получил повреждения не из-за взрыва грузового автомобиля, начиненного взрывчаткой, а якобы в результате попадания двух ракет.

К посту прикреплена видеозапись длиною в четыре секунды — на кадрах в зеленом цвете показано, как в одну из автодорожных полос моста попадает снаряд, после чего происходит взрыв. «Подлинность видео не подтверждена. Но версий становится все больше и больше», — говорится в записи. Также канал опубликовал еще два видео якобы в подтверждение своей версии: на одном из них внимание пользователей обращают на волну, возникшую за мгновение до взрыва, а на другом взрыв с камеры видеонаблюдения показан в увеличенном масштабе.

Позднее администраторы канала опубликовали еще один пост, в котором заявили, что видео с ракетным ударом, вероятно, является фейком — его первоисточником оказался ролик из YouTube-канала «Тайна НЛО», где содержится еще несколько записей на данную тему в разных вариациях — и заметно, что это результат видеомонтажа и компьютерной графики, равно как и остальные подобные видео. Так, на кадрах после «ракетного удара» на воде отсутствует какое-либо движение, а камера, которая снимает происходящее, остается неподвижной. Кроме того, на многих видео отображается темное время суток, в то время как взрыв произошел около шести утра, уже после рассвета, когда было достаточно светло. Наконец, авторы несколько противоречат сами себе, так как утверждают о двух ракетных ударах, а на видео показан лишь один.

ЧП на Крымском мосту, произошедшее 8 октября, президент России Владимир Путин во время встречи с главой Следственного комитета России Александром Бастрыкиным назвал терактом. Глава государства уверен, что заказчики и исполнители подрыва — спецслужбы Украины. Следователи и сотрудники ФСБ смогли установить подозреваемых. Согласно официальной версии, обрушение двух автомобильных пролетов моста произошло в результате взрыва грузового автомобиля, который перевозил взрывчатку.

Информация о ракетном ударе по Крымскому мосту получила распространение лишь в соцсетях и Telegram-каналах, преимущественно в украинском сегменте. При этом опровержение данной информации было освещено, помимо соцсетей и мессенджеров, в мелких СМИ, в их числе оказались SM News, Pravda.ru, «Новости восточной ленты».