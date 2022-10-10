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Сообщение об отправке мобилизованных на Кубани домой оказалось недостоверным

Сообщение об отправке мобилизованных на Кубани домой оказалось недостовернымОперштаб опроверг сообщение об отправке мобилизованных в Краснодарском крае домой

Сообщение об отправке мобилизованных на Кубани домой оказалось недостоверным.

5 октября на странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook (запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) появилось сообщение, в котором говорится о якобы проблемах с частичной мобилизацией в России. Утверждается, что мобилизованный кадровый состав из Учебного центра Молькино Краснодарского края был отправлен обратно в Приморско-Ахтарск из-за невозможности разместить, одеть и накормить указанную категорию военнослужащих. При этом в публикации Генштаба ВСУ не приводится каких-либо доказательств этих утверждений.

По данным портала «Объясняем.РФ», все военнослужащие обеспечиваются всеми видами довольствия.

Информацию Генштаба ВСУ также опроверг оперштаб Краснодарского края. В публикации штаба в Telegram сообщается, что, по данным военного комиссариата, в соответствии с установленными требованиями, мобилизационное задание выполняется с определенным для разных категорий резервом. «После приема воинской частью необходимого количества людей, граждане, остававшиеся в резерве, были возвращены по месту жительства», — говорится в сообщении.

При необходимости вернувшихся мобилизуют, об этом предупредили каждого из них, добавили власти. «Также им разъяснили возможность службы по контракту – данная работа в Вооруженных силах РФ продолжается. В военном комиссариате отметили, что в учебных центрах обеспечены необходимые условия размещения, мобилизованным организовано горячее питанием, активно идет восстановление навыков и тренировки», — заключили в оперативном штабе.

Заявление Генштаба ВСУ не получило охвата в российских СМИ. При этом об публикации сделали такие украинские СМИ, как УНИАН и «Антикор», материал также появился на сайте проекта «Кавказ.Реалии» (включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) .

Российские издания «Комсомольская правда», «Краснодарские вести», «Кубань 24» и другие написали материалы со ссылкой на оперативный штаб, опровергающий заявление украинских военных.

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По материалам: lenta.ru

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