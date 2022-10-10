. Состав Дом-2 стремительно начал меняться: ушло 6 человек
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Состав Дом-2 стремительно начал меняться: ушло 6 человек

Состав Дом-2 стремительно начал меняться: ушло 6 человек
Скоро на Дом-2 придут новые участники, поэтому руководство решило выставить за ворота сразу шесть человек. Это самый масштабный выгон в истории телешоу. Многим участникам телестройки пришлось против своей воли покинуть проект. Это был самый масштабный выгон за всю историю Дом-2, ведь одновременно ушло шесть человек. Скоро прибудут новички и всем искренне интересно, окажутся ли они лучше тех, кто ушёл?

Как оказалось, с проекта выгнали топчика Тиграна Салибекова. Следом за ним выставили Анну Самонину. Из менее известных участников ушли Иван Синцов, Владимир Вострецов, Ксюша Орлова и Антон Санников.

В своём микроблоге Ксения Орлова также решила рассказать про эту чистку. Да, многим участникам было тяжело в это поверить, однако девушка пожелала всем здоровья, успеха и возможности найти свою любовь за пределами телестройки.

Конечно, вероятность того, что начнется резкая чистка, была давно, однако никто не ожидал, что за ворота отправят сразу шесть человек. Осталось лишь пожелать удачи участникам, ведь для некоторых из них двери Дом-2 теперь открываются в обе стороны.
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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