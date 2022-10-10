. Специалист рассказал, чем опасен Wi-Fi

Популярное подключение может стать предметом слежки. Торговые центры, как собственно и любой магазин, отслеживает количество своих посетителей и покупателей. Но если вторые могут проанализировать чеки, то первым остается только следить за всеми, кто проходит через входные двери. Профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Плеханова Вячеслав Чеглов рассказал, как это происходит. Владельцам и управляющим торговых центров нужна любая информация о посетителях, — где вошли, куда отправились дальше, сколько магазинов посетили, какую сумму потратили и многое другое. При этом большая часть устройств для слежки, считает профессор, не видны вооруженных глазом, — о них можно только догадываться. «Торговые центры могут считать посетителей с помощью специальных счетчиков на входах, но чаще этим занимаются арендаторы, используя тот же способ или учитывая чеки. Карты лояльности используют некоторые ТЦ, но скорее как маркетинговый инструмент», — заявил Чеглов. Еще одним способом отследить число клиентов магазинов является Wi-Fi, продолжил эксперт. Количество граждан, которые подключились к сети, попадают в общую статистику ТЦ. Эти данные предоставляются потенциальным арендаторам, чтобы дать примерный прогноз проходимости. При этом всегда оговаривается, что далеко не все, кто приходит в ТЦ, подключаются к местной сети или посещают сайт. Повлиять на количество посетителей торгового центра можно с помощью грамотного управления. «Подбираются так называемые якорные арендаторы, как правило, торговые сети, привлекающие множество клиентов ежедневно. Им даются льготные ставки аренды», — процитировало профессора агентство «Прайм». Остальные магазины служат как бы фоном. Они дополняют ассортимент товаров и услуг, делают его набор унивесальным для всех. Такие торговые точки используют трафик, который идет от ключевых арендаторов, поэтому для них ставки аренды обычно всегда выше. Хотя конкретная сумма зависит от местоположения ТЦ и других параметров. Чеглов также подчеркнул, что фуд-корты или ресторанные дворики обычно служат дополнительным «магнитом» для привлечения как можно большего числа людей.