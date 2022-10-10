. США осудили российские ракетные удары по Украине
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

США осудили российские ракетные удары по Украине

США осудили российские ракетные удары по УкраинеПрезидент США Байден осудил ракетные удары РФ по Украине и заявил о поддержке Киева

В США осудили массированные ракетные удары российских войск по городам Украины, и инфраструктуре, подчеркнув, что это лишь укрепляет решимость Вашингтона поддерживать Киев, «сколько потребуется». Об этом сказал президент США Джо Байден, его заявление распространил Белый дом.

«В результате этих атак погибли и получили ранения гражданские лица, а также были уничтожены цели, которые не преследуют военные цели. Они вновь демонстрируют крайнюю жестокость незаконной войны господина [Владимира] Путина против украинского народа», — говорится в сообщении.

Байден также принес соболезнования семьям и близким погибших, а также пожелал выздоровления раненым. По его словам, произошедшие атаки «еще больше укрепляют готовность помогать народу Украины столько, сколько потребуется». Американский лидер добавил, что вместе с союзниками и партнерами продолжит оказывать поддержку киевской стороне, необходимую «для защиты своей страны и своей свободы», и будет наращивать издержки для России «за ее агрессию», а также лично привлекать российского лидера Владимира Путина к ответственности «за зверства и военные преступления».

«Мы вновь призываем Россию немедленно прекратить эту неспровоцированную агрессию и вывести свои войска с Украины», — заключил Байден.

Утром 10 октября в разных частях Украины были зафиксированы ракетные удары. Атакам подверглись объекты критической инфраструктуры на территории Киевской, Хмельницкой, Львовской, Днепропетровской, Винницкой, Ивано-Франковской, Сумской, Харьковской, Житомирской и Запорожской областей. Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении рассказал о раненых и погибших в результате обстрелов.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Дженнифер Лоуренс рассказала о «потере контроля» после получения «Оскара»
Дженнифер Лоуренс рассказала о «потере контроля» после получения
США осудили российские ракетные удары по Украине
США осудили российские ракетные удары по Украине
Стала известна реакция Филиппа Киркорова на обвинения Бориса Корчевникова в богохульстве
Стала известна реакция Филиппа Киркорова на обвинения Бориса
Народные приметы и суеверия о том, к чему приводит разбитое стекло
Народные приметы и суеверия о том, к чему приводит разбитое стекло
Маленькое исчадие ада
Маленькое исчадие ада
Российские компании пожаловались на подорожание доставки из-за санкций
Российские компании пожаловались на подорожание доставки из-за санкций
Филипп Киркоров решил кардинально сменить имидж
Филипп Киркоров решил кардинально сменить имидж
Никита Пресняков заменен другим актером в спектакле Губернского театра
Никита Пресняков заменен другим актером в спектакле Губернского театра
Анастасия Уколова в первый раз родила
Анастасия Уколова в первый раз родила
Анна Семенович после липосакции забросила диеты и набирает вес
Анна Семенович после липосакции забросила диеты и набирает вес
Театр Ермоловой решил сотрудничать со Следственным комитетом
Театр Ермоловой решил сотрудничать со Следственным комитетом
Эксперт оценил актуальность озвученных президентом России вопросов
Эксперт оценил актуальность озвученных президентом России вопросов

Топ на сегодня

«Родители выкинули, как ненужную душу»: талант из Луганска с тяжелой судьбой покоряет шоу «Ты супер!»
«Родители выкинули, как ненужную душу»: талант из Луганска с тяжелой
Ирина Шейк в винтаже, Майк Тайсон в шубе и пучина кринжа: 11 образов недели по версии редактора моды
Ирина Шейк в винтаже, Майк Тайсон в шубе и пучина кринжа: 11 образов
Глава Челябинской области привез мобилизованным теплые вещи и снаряжение
Глава Челябинской области привез мобилизованным теплые вещи и
Ксения Собчак поблагодарила водителя, что умерла не она
Ксения Собчак поблагодарила водителя, что умерла не она
Прыжок с парашютом прошел не плану
Прыжок с парашютом прошел не плану

Еще по теме

Байден раскрыл сроки помощи Украине
В ЕС отреагировали на ракетные удары по Украине
Это сигнал для России, – Геращенко о ракетных стрельбах
Байден призвал Киев к сдержанности в связи с ситуацией в Донбассе