. США осудили российские ракетные удары по Украине

Вадим Карасев

Президент США Байден осудил ракетные удары РФ по Украине и заявил о поддержке Киева

В США осудили массированные ракетные удары российских войск по городам Украины, и инфраструктуре, подчеркнув, что это лишь укрепляет решимость Вашингтона поддерживать Киев, «сколько потребуется». Об этом сказал президент США Джо Байден, его заявление распространил Белый дом.

«В результате этих атак погибли и получили ранения гражданские лица, а также были уничтожены цели, которые не преследуют военные цели. Они вновь демонстрируют крайнюю жестокость незаконной войны господина [Владимира] Путина против украинского народа», — говорится в сообщении.

Байден также принес соболезнования семьям и близким погибших, а также пожелал выздоровления раненым. По его словам, произошедшие атаки «еще больше укрепляют готовность помогать народу Украины столько, сколько потребуется». Американский лидер добавил, что вместе с союзниками и партнерами продолжит оказывать поддержку киевской стороне, необходимую «для защиты своей страны и своей свободы», и будет наращивать издержки для России «за ее агрессию», а также лично привлекать российского лидера Владимира Путина к ответственности «за зверства и военные преступления».

«Мы вновь призываем Россию немедленно прекратить эту неспровоцированную агрессию и вывести свои войска с Украины», — заключил Байден.

Утром 10 октября в разных частях Украины были зафиксированы ракетные удары. Атакам подверглись объекты критической инфраструктуры на территории Киевской, Хмельницкой, Львовской, Днепропетровской, Винницкой, Ивано-Франковской, Сумской, Харьковской, Житомирской и Запорожской областей. Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении рассказал о раненых и погибших в результате обстрелов.