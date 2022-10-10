. Стала известна реакция Филиппа Киркорова на обвинения Бориса Корчевникова в богохульстве

После того, как Филипп Киркоров во время концерта исполнил песню «Мария Магдалена» на поваленном кресте, на него обрушилась критика. Разгневался на артиста и Борис Корчевников.

Ведущий уверен, что именно после скандального шоу поп-короля в России начались беды. «Один человек святой жизни написал мне: «Проплясал Филипп на кресте и началось… Буквально на следующий день в Давыдовом броде было сожжено большое скопление нашей техники. А дальше пошло и пошло… Сегодня Крымский мост... В книге святого Николая Сербского «Война и Библия» все досконально об этом сказано. Святитель Николай, в причинах неудач и проигрышей на войне, на первое место поставил — богохульство. Потом уже — воровство, разврат и прочее. Почему у нас решили, что подобное пройдет безнаказанно?!» — вопрошал он в личном Telegram-канале.

На резкие высказывания о себе Филипп Бедросович в публичном пространстве не отреагировал. Однако адвокат Александр Добровинский заверил, что певец не намерен судиться с генеральным директором канала «Спас».

«Филипп Киркоров не собирается подавать в суд на Бориса Корчевникова и не держит на него зла. Если будет необходимо, я могу устроить им встречу, чтобы лично все обсудить и решить», — прокомментировал «СтарХиту» Добровинский.

Ранее за Киркорова заступался Отар Кушанашвили, когда узнал, как возмутило его выступление Дмитрия Певцова. Тогда актер требовал отменить остальные шоу звезды.

«Певцов приходил ко мне на съемки в программу «Спасите, я не умею готовить», он был нежнейшим, добрейшим, остроумнейшим человеком. Что с ними происходит, когда на лацкан крепится сами знаете что под названием значок… Он вступает в схватку с Филиппом Киркоровым, обзывает его сатанистом, обзывает его программу сатанинскими плясками, говорит: «Не жмите руки дьяволу, рука у него пуста»… Певцов вдруг радеет за культуру таким образом, что с пеной на устах добивается отмены концертов Филиппа Киркорова. У меня для Дмитрия Певцова, к которому я всегда питал симпатию, грустная новость — Киркоров переживает вас… Всех, кто не любит Киркорова, он переживет», — говорил он в программе «Каково?!» на YouTube.