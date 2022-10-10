. Стало известно, какой процент доходов подразделения Xbox приносит подписка Game Pass

Вадим Карасев





Регуляторы в нескольких регионах уже одобрили сделку по покупке Activision Blizzard со стороны Microsoft. В рамках сделки всплывает все больше интересных документов, и в сети обратили внимание на документы, которые были опубликованы Microsoft для одобрения покупки бразильским регулятором CADE.

В этих документах обнаружили информацию о доходах игрового подразделения Microsoft от подписки Game Pass. Согласно отчету за 2021 год, доход от Game Pass составил $2,9 млрд — это 18% от игрового направления Microsoft или 30% от доходов по категории «Игры и услуги». Напомним, компания в рамках стандартных отчетов для инвесторов не раскрывает информацию о том, сколько именно зарабатывает на Game Pass.





Отметим, что в документах есть информация только про 2021 год.