. Стало известно, какой процент доходов подразделения Xbox приносит подписка Game Pass
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Стало известно, какой процент доходов подразделения Xbox приносит подписка Game Pass

Стало известно, какой процент доходов подразделения Xbox приносит подписка Game Pass


Регуляторы в нескольких регионах уже одобрили сделку по покупке Activision Blizzard со стороны Microsoft. В рамках сделки всплывает все больше интересных документов, и в сети обратили внимание на документы, которые были опубликованы Microsoft для одобрения покупки бразильским регулятором CADE.

В этих документах обнаружили информацию о доходах игрового подразделения Microsoft от подписки Game Pass. Согласно отчету за 2021 год, доход от Game Pass составил $2,9 млрд — это 18% от игрового направления Microsoft или 30% от доходов по категории «Игры и услуги». Напомним, компания в рамках стандартных отчетов для инвесторов не раскрывает информацию о том, сколько именно зарабатывает на Game Pass.


Отметим, что в документах есть информация только про 2021 год.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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